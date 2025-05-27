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Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
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