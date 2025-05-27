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≡ Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51821
Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у земляка 10 млн тенге. И получили сроки заключения
Отправлено: 27.05.25 - 13:39
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В июне 2024 года Л. вместе с Д., М., Д. и Г. увидели в интернете фотографию о возможном участии рудничанина Х. в сбыте наркотических средств в качестве закладчика. Мужчины вывезли Х. за город, где, угрожая и применяя насилие, потребовали от последнего передать им 10 млн тенге.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18153
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 13:39
#1
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Цитата:
В июне 2024 года Л. вместе с Д., М., Д. и Г. увидели в интернете фотографию о возможном участии рудничанина Х. в сбыте наркотических средств в качестве закладчика.


А что на фотографии то был, и как по ней можно было понять что человек закладчик?)
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1413
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 13:45
#2
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А почему алфавит вместо имён? Суд признал их преступниками, значит страна должна знать своих "героев", Зачем такая скромность?
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s
* shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
55
Re: Предполагали, что он закладчик – Пятеро рудничан вымогали у...
Отправлено: 27.05.25 - 14:42
#3
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Сам в прошлом два раза попадал под маховик самосуда над закладчиками, люди нынче крайне перевозбуждены этой темой, просто ходить по двору с рюкзаком на спине уже выглядит, как преступление. Один раз чуть не избили бравые блюстители порядка, еле ноги унес. Второй - бабка вызвала полицию, пришлось доказывать, что я не я и корова не моя :lol:

Всех эта тема утомила уже, в чьи там обязанности входит бороться с закладчиками? Полиции, кажется? Хорошо бы все об этом помнили, в т.ч. и в полиции. :-)
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