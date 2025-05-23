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≡ Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51821
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 23.05.25 - 11:49
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Вопрос о переименовании улиц вновь задали акиму Рудного Виктору ИОНЕНКО на встрече с горожанами. Последние пару лет его поднимают на каждой такой встрече. Но если раньше аким ссылался на введенный в республике мораторий, а также на мнение горожан, то теперь ситуация изменилась.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27827
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 22:58
#90
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Цитата:
111:
Это к слову я о том, что вам всегда было на все плевать, просто сидя у дивана и глядя на монитор, вы задаете этот свой никчемный пафос в теме.

Странно, что винтокрылым активистам-аномастам из других регионов Казахстане не плевать, какие там улицы в Рудном :lol: раз всем плевать, то зачем усложнять жизнь переименованиями?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27827
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 24.05.25 - 23:01
#91
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Цитата:
saba:
Всё идёт своим чередом

Это как? Не спрашивая мнения жителей города и тех улиц? Считаете, что так правильно поступать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 25.05.25 - 00:05
#92
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Цитата:
maxsaf:
Это

Про переименование я своё мнение высказал! Я про Ваше нудное пережевывание языковой темы! Самому не надоело? Или Вам в Канаде не дают по русски разговаривать и ещё и никто с этим не поддержит, поэтому Вы сюда лезете? Я нормально разговариваю на русском и всё время учусь разговаривать на казахском, каждую смену! На ломаном английском разговариваю с корейцами и турками! И всё это в том самом Казахстане , где по Вашему засилье казахского языка!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 25.05.25 - 00:15
#93
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
maxsaf:

Что вы вдвоем всё лезете и технологии какие то вплели! Как два старых деда, которым в детстве любви не додали! У корейцев технологии ушли вперёд, когда то им европейцы и японцы передавали, теперь они нам передают.Вы то вдвоем много нового в Германии и Канаде изобрели, мне кажется ничего, а ходите тут задрав нос!
Мы высокотехнологичные, не чета вам в задрипаном Казахстане.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7010
Годовщины Октября и украинский писатель - Три улицы предлагают переименовать в Рудном
Отправлено: 27.05.25 - 12:59
#94
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Друзья, всем желаю отличного дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
saba:
Что вы вдвоем всё лезете и технологии какие то вплели! Как два старых деда, которым в детстве любви не додали! У корейцев технологии ушли вперёд, когда то им европейцы и японцы передавали, теперь они нам передают.Вы то вдвоем много нового в Германии и Канаде изобрели, мне кажется ничего, а ходите тут задрав нос! Мы высокотехнологичные, не чета вам в задрипаном Казахстане.


Леонид Филатов: Мир движется тихонечко по фазе, ступеньки перепрыгивать нельзя. Из тех же, кто из грязи сразу в князи, плохие получаются князья!

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