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Причина повторного подтопления в том, что пол в доме расположен ниже уровня земли, а в мае этого года в районе выпало 85,1 мм осадков, - пояснила она. - Подтопление произошло не из-за кюветов, а из-за грунтовых вод.

Цитата:Хех..Сказала что причина всего у нас, не потому что мы оказались в одном месте из четырех букв на букву Ж, а потому что мы плаваем в каких то фекалиях этого Ж и акимат тут ни причем.Просто Ж сама выкинула на несчастных свои фекалии..Так и во всем Казахстане, отмазки и понты..