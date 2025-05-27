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≡ Не кюветы, а грунтовые воды - Причины подтопления в райцентре Костанайской области назвали местные власти
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51820
Не кюветы, а грунтовые воды - Причины подтопления в райцентре Костанайской области назвали местные власти
Отправлено: 27.05.25 - 10:59
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Жительница села Фёдоровка Фёдоровского района Татьяна БРЫЛЁВА - мать-одиночка, инвалид III группы. Весной в её дом № 57 по ул. Павлова зашла вода. По мнению Татьяны, причина в том, что на дороге рядом с домом не сделаны водоотводные кюветы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44884
Re: Не кюветы, а грунтовые воды - Причины подтопления в...
Отправлено: 27.05.25 - 10:59
#1
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Цитата:
Причина повторного подтопления в том, что пол в доме расположен ниже уровня земли, а в мае этого года в районе выпало 85,1 мм осадков, - пояснила она. - Подтопление произошло не из-за кюветов, а из-за грунтовых вод.


Хех..
Сказала что причина всего у нас, не потому что мы оказались в одном месте из четырех букв на букву Ж, а потому что мы плаваем в каких то фекалиях этого Ж и акимат тут ни причем.
Просто Ж сама выкинула на несчастных свои фекалии..
Так и во всем Казахстане, отмазки и понты..
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