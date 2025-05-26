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≡ Акимат Костаная начинает и проигрывает в судебном споре за землю дачникам кооператива «Юбилейный»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51820
Акимат Костаная начинает и проигрывает в судебном споре за землю дачникам кооператива «Юбилейный»
Отправлено: 26.05.25 - 17:41
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Причина иска исполнительной власти - обращения ТОО «БК-Строй». Компания разработала ПДП микрорайона «Юбилейный», вторая очередь которого должна располагаться на месте одного из старейших в Костанае дачных обществ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44884
Re: Акимат Костаная начинает и проигрывает в судебном споре за...
Отправлено: 26.05.25 - 17:41
#1
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Не понял
Акимат занимается шантажом 90х?
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2284
Акимат Костаная начинает и проигрывает в судебном споре за землю дачникам кооператива «Юбилейный»
Отправлено: 27.05.25 - 10:48
#2
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Цитата:
www.ng.kz
Проверяющий из департамента пояснил на процессе, что при проведении проверки председателем кооператива предоставлялись документы на землю, но он их не принял во внимание, поскольку они советских времен.

Во как, всё что было утверждено в Казахской ССР, вернее в решениях исполкома Кустанайского горсовета, размежёвано городским отделом по делам строительства и архитектуры, передано исполкомом горсовета в бессрочное пользование, у такого горе-специалиста не принимается во внимание?
Да уж...
Только вот специалисту такому зачем так лукавить?

В предыдущих ПДП мкрн. «Юбилейный (I очередь) от 2023 года, границы СО "Юбилейный были четко указаны, а в 2024 про них забыли?

Сверил границы - да, все верно более 30 га.
ПДП выгружено по вышеуказанной ссылке в комментарии.


[Исправлено: Нурбанчик, 27.05.2025 - 11:49]
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