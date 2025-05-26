Отправлено: - 10:48

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Проверяющий из департамента пояснил на процессе, что при проведении проверки председателем кооператива предоставлялись документы на землю, но он их не принял во внимание, поскольку они советских времен.

[Исправлено: Нурбанчик, 27.05.2025 - 11:49]

Цитата:Во как, всё что было утверждено в Казахской ССР, вернее в решениях исполкома Кустанайского горсовета, размежёвано городским отделом по делам строительства и архитектуры, передано исполкомом горсовета в бессрочное пользование, у такого горе-специалиста не принимается во внимание?Да уж...Только вот специалисту такому зачем так лукавить?В предыдущихот 2023 года, границы СО "Юбилейный были четко указаны, а в 2024 про них забыли?Сверил границы - да, все верно более 30 га.ПДП выгружено по вышеуказанной ссылке в комментарии.