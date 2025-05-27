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≡ Привилегированные акции “Казахтелекома“ упали на более чем 50 процентов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51820
Привилегированные акции “Казахтелекома“ упали на более чем 50 процентов
Отправлено: 27.05.25 - 10:38
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Казахстанская фондовая биржа (KASE) снова приостановила торги акциями АО "Казахтелеком", только теперь это "префы". Приостановка торгов связана со снижением их цены на 52,71 процента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44884
Re: Привилегированные акции “Казахтелекома“ упали на более чем...
Отправлено: 27.05.25 - 10:38
#1
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Ну и отличная новость!
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
171
Re: Привилегированные акции “Казахтелекома“ упали на более чем...
Отправлено: 27.05.25 - 10:39
#2
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Цитата:
Если посмотреть на решение акционеров "Казахтелекома", которое приняли 16 мая, то компания направит весь полученный чистый доход за 2024 год в размере 74,184 миллиарда тенге на выплату дивидендов.

Источник:
Отличные дивиденты. Тарифы поднимаются , дивиденты растут. Плату за домашний телефон могли бы вообще убрать, связь теперь через интернет, линия одна затраты уменьшились . Тарифы на воду и тепло такие, что коммунальщики в убытках, на связь 74 млрд только на выплату дивидентов. Интересная ценовая политика у нас
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