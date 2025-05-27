Отправлено: - 10:39





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56118 Если посмотреть на решение акционеров "Казахтелекома", которое приняли 16 мая, то компания направит весь полученный чистый доход за 2024 год в размере 74,184 миллиарда тенге на выплату дивидендов.Источник:

Цитата:Отличные дивиденты. Тарифы поднимаются , дивиденты растут. Плату за домашний телефон могли бы вообще убрать, связь теперь через интернет, линия одна затраты уменьшились . Тарифы на воду и тепло такие, что коммунальщики в убытках, на связь 74 млрд только на выплату дивидентов. Интересная ценовая политика у нас