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- Ваше выступление я бы даже докладом не назвал, - сказал аким. - Какое-то у вас очень узкое выступление. Вы говорите о рекламных конструкциях. А где киоски и самозахват земли? Где большая работа, которая проведена в районе Наримановского рынка?