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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44880
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:06
#6721
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Мы русские и с нами... СМЕРТЬ!
В этот раз наши патриоты, Герои СВО убили всех детей одной семьи, тоже русскоязычных.
Но мы все равно гордимся, что война идет и украинцам уже некуда просто бежать от наших бомб!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44880
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:12
#6722
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Не мои мысли

Лавров: Ватикан не подходит для переговоров двух православных стран.
Мусульманская Турция подходит, а христианский Ватикан - не подходит.
На самом деле Путин и его холуи просто отчаянно не хотят переговоров, они хотят убивать дальше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44880
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:16
#6723
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Мы русские и мы молодцы!
Мы не виноваты что нацисты держат своих детей в жилых многоэтажках..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44880
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:18
#6724
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Польша хорошо зажила?
Правда ли это?
Из записок современника:

Экономическое чудо Польши:
в этом году уровень жизни в этой стране превзойдёт уровень жизни в Японии.
При этом всего 35 лет назад Польша была нищей социалистической страной, про которую совки с презрением говорили «курица не птица, Польша не заграница» – но в итоге страна сделала правильный выбор.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:28
#6725
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Цитата:
111:
Но мы все равно гордимся, что война идет и украинцам уже некуда просто бежать от наших бомб!

Зато Крым удержали, не отдали клятым москалям.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 20:30
#6726
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Цитата:
YESNO:
именно дети, переживающие невыносимые страдания,


К сожалению, ещё не нашла первоисточник
Невыносимые страдания физические? И тогда эвтаназия по желанию ребёнка?
Или моральные? И тогда суицид? Типа имеет право?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 20:35
#6727
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Цитата:
saba:
Сейчас одни и те же и твердят одно и то же


Согласна.
Это потому, что нахапал пять эфиров в неделю! (Видимо, чтобы рекламы побольше гнать)
А событий за неделю, которые бы стоило так глубоко обсуждать, недостаточно
Вот и мусолит одно и то же по нескольку раз!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 21:45
#6728
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Цитата:
таноми52:
тогда суицид? Типа

В институте у нас одна девушка из за несчастной любви пыталась покончить с жизнью! Через год замуж за другого вышла!
Это глупость, она уже взрослая была,хоть и лет 18-19 , а тут дети !!!
В такие годы всё кажется не всерьёз , понарошку умер, потом воскрес и жизнь пошла по другому! Что будет на самом деле, ещё пока не доходит!!!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 22:22
#6729
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Цитата:
таноми52:

Невыносимые страдания физические? И тогда эвтаназия по желанию ребёнка?Или моральные? И тогда суицид? Типа имеет хаЦитата:
таноми52:


Речь идёт о возможном расширении закона о медицинской помощи при смерти (MAiD — Medical Assistance in Dying), принятого в Канаде в 2016 году и постепенно либерализуемого с тех пор.

В Канаде эвтаназия и ассистированное самоубийство легализованы с 2016 года.

В 2021–2023 годах MAiD расширили для лиц с хроническими, не смертельными страданиями.

С 2024 года планировалось разрешить MAiD при психических заболеваниях, но этот шаг временно отложили до 2027 года — из-за волны критики и обеспокоенности.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 22:36
#6730
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Цитата:
YESNO:
ассистированное самоубийство


Ассистированное самоубийство = эвтаназия или это что-то другое?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 23:13
#6731
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 23:17
#6732
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Цитата:
таноми52:

Ассистированное самоубийство = эвтаназия или это что-то другое?
это когда тебе выписали смертельную дозу и ты сам все делаешь.
при эвтаназии препарат вводит медработник
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1663
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 23:19
#6733
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переговоры это возня для отвлечения внимания
все таки должен быть победитель в итоге
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 23:40
#6734
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Цитата:
YESNO:
переговоры это возня для отвлечения внимания все таки должен быть победитель в итоге

Ну мы уже точно знаем, какая сторона не может быть проигравшей, какой смысл что-то дальше выяснять?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44880
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:14
#6735
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Ну что там, завтра на щящлыки?
Попробуем.
Мы русские, будем обмывать, как украинцев наш русский мир уничтожает..
Тем более наши русские герои СВО начали бомбить с утроенной силой якобы мирное население Украины в жилых домах, где прячутся нацисты..
Всех сотрем.
Как сказал Норкин на НТВ, это хорошо.
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