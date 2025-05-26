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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:06
Мы русские и с нами... СМЕРТЬ!
В этот раз наши патриоты, Герои СВО убили всех детей одной семьи, тоже русскоязычных.
Но мы все равно гордимся, что война идет и украинцам уже некуда просто бежать от наших бомб!
В этот раз наши патриоты, Герои СВО убили всех детей одной семьи, тоже русскоязычных.
Но мы все равно гордимся, что война идет и украинцам уже некуда просто бежать от наших бомб!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:12
Не мои мысли
Лавров: Ватикан не подходит для переговоров двух православных стран.
Мусульманская Турция подходит, а христианский Ватикан - не подходит.
На самом деле Путин и его холуи просто отчаянно не хотят переговоров, они хотят убивать дальше.
Лавров: Ватикан не подходит для переговоров двух православных стран.
Мусульманская Турция подходит, а христианский Ватикан - не подходит.
На самом деле Путин и его холуи просто отчаянно не хотят переговоров, они хотят убивать дальше.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:16
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:18
Польша хорошо зажила?
Правда ли это?
Из записок современника:
Экономическое чудо Польши:
в этом году уровень жизни в этой стране превзойдёт уровень жизни в Японии.
При этом всего 35 лет назад Польша была нищей социалистической страной, про которую совки с презрением говорили «курица не птица, Польша не заграница» – но в итоге страна сделала правильный выбор.
Правда ли это?
Из записок современника:
Экономическое чудо Польши:
в этом году уровень жизни в этой стране превзойдёт уровень жизни в Японии.
При этом всего 35 лет назад Польша была нищей социалистической страной, про которую совки с презрением говорили «курица не птица, Польша не заграница» – но в итоге страна сделала правильный выбор.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 18:28
Цитата:
Зато Крым удержали, не отдали клятым москалям.
111:
Но мы все равно гордимся, что война идет и украинцам уже некуда просто бежать от наших бомб!
Но мы все равно гордимся, что война идет и украинцам уже некуда просто бежать от наших бомб!
Зато Крым удержали, не отдали клятым москалям.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 20:30
Цитата:
К сожалению, ещё не нашла первоисточник
Невыносимые страдания физические? И тогда эвтаназия по желанию ребёнка?
Или моральные? И тогда суицид? Типа имеет право?
YESNO:
именно дети, переживающие невыносимые страдания,
именно дети, переживающие невыносимые страдания,
К сожалению, ещё не нашла первоисточник
Невыносимые страдания физические? И тогда эвтаназия по желанию ребёнка?
Или моральные? И тогда суицид? Типа имеет право?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 20:35
Цитата:
Согласна.
Это потому, что нахапал пять эфиров в неделю! (Видимо, чтобы рекламы побольше гнать)
А событий за неделю, которые бы стоило так глубоко обсуждать, недостаточно
Вот и мусолит одно и то же по нескольку раз!
saba:
Сейчас одни и те же и твердят одно и то же
Сейчас одни и те же и твердят одно и то же
Согласна.
Это потому, что нахапал пять эфиров в неделю! (Видимо, чтобы рекламы побольше гнать)
А событий за неделю, которые бы стоило так глубоко обсуждать, недостаточно
Вот и мусолит одно и то же по нескольку раз!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 21:45
Цитата:
В институте у нас одна девушка из за несчастной любви пыталась покончить с жизнью! Через год замуж за другого вышла!
Это глупость, она уже взрослая была,хоть и лет 18-19 , а тут дети !!!
В такие годы всё кажется не всерьёз , понарошку умер, потом воскрес и жизнь пошла по другому! Что будет на самом деле, ещё пока не доходит!!!
таноми52:
тогда суицид? Типа
тогда суицид? Типа
В институте у нас одна девушка из за несчастной любви пыталась покончить с жизнью! Через год замуж за другого вышла!
Это глупость, она уже взрослая была,хоть и лет 18-19 , а тут дети !!!
В такие годы всё кажется не всерьёз , понарошку умер, потом воскрес и жизнь пошла по другому! Что будет на самом деле, ещё пока не доходит!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 22:22
Цитата:
Невыносимые страдания физические? И тогда эвтаназия по желанию ребёнка?Или моральные? И тогда суицид? Типа имеет хаЦитата:
Речь идёт о возможном расширении закона о медицинской помощи при смерти (MAiD — Medical Assistance in Dying), принятого в Канаде в 2016 году и постепенно либерализуемого с тех пор.
В Канаде эвтаназия и ассистированное самоубийство легализованы с 2016 года.
В 2021–2023 годах MAiD расширили для лиц с хроническими, не смертельными страданиями.
С 2024 года планировалось разрешить MAiD при психических заболеваниях, но этот шаг временно отложили до 2027 года — из-за волны критики и обеспокоенности.
таноми52:
Невыносимые страдания физические? И тогда эвтаназия по желанию ребёнка?Или моральные? И тогда суицид? Типа имеет хаЦитата:
таноми52:
Речь идёт о возможном расширении закона о медицинской помощи при смерти (MAiD — Medical Assistance in Dying), принятого в Канаде в 2016 году и постепенно либерализуемого с тех пор.
В Канаде эвтаназия и ассистированное самоубийство легализованы с 2016 года.
В 2021–2023 годах MAiD расширили для лиц с хроническими, не смертельными страданиями.
С 2024 года планировалось разрешить MAiD при психических заболеваниях, но этот шаг временно отложили до 2027 года — из-за волны критики и обеспокоенности.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 22:36
Цитата:
Ассистированное самоубийство = эвтаназия или это что-то другое?
YESNO:
ассистированное самоубийство
ассистированное самоубийство
Ассистированное самоубийство = эвтаназия или это что-то другое?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 23:13
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 23:17
Цитата:
Ассистированное самоубийство = эвтаназия или это что-то другое?
это когда тебе выписали смертельную дозу и ты сам все делаешь.
при эвтаназии препарат вводит медработник
таноми52:
Ассистированное самоубийство = эвтаназия или это что-то другое?
это когда тебе выписали смертельную дозу и ты сам все делаешь.
при эвтаназии препарат вводит медработник
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 23:19
переговоры это возня для отвлечения внимания
все таки должен быть победитель в итоге
все таки должен быть победитель в итоге
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 23:40
Цитата:
Ну мы уже точно знаем, какая сторона не может быть проигравшей, какой смысл что-то дальше выяснять?
YESNO:
переговоры это возня для отвлечения внимания все таки должен быть победитель в итоге
переговоры это возня для отвлечения внимания все таки должен быть победитель в итоге
Ну мы уже точно знаем, какая сторона не может быть проигравшей, какой смысл что-то дальше выяснять?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.05.25 - 00:14
Ну что там, завтра на щящлыки?
Попробуем.
Мы русские, будем обмывать, как украинцев наш русский мир уничтожает..
Тем более наши русские герои СВО начали бомбить с утроенной силой якобы мирное население Украины в жилых домах, где прячутся нацисты..
Всех сотрем.
Как сказал Норкин на НТВ, это хорошо.
Попробуем.
Мы русские, будем обмывать, как украинцев наш русский мир уничтожает..
Тем более наши русские герои СВО начали бомбить с утроенной силой якобы мирное население Украины в жилых домах, где прячутся нацисты..
Всех сотрем.
Как сказал Норкин на НТВ, это хорошо.
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