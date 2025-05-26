Отправлено: - 20:35

saba:

Сейчас одни и те же и твердят одно и то же

Цитата:Согласна.Это потому, что нахапал пять эфиров в неделю! (Видимо, чтобы рекламы побольше гнать)А событий за неделю, которые бы стоило так глубоко обсуждать, недостаточноВот и мусолит одно и то же по нескольку раз!