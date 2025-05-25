Отправлено: - 21:22

111: О, я бы сказал что, да боюсь это будет очень вульгарно..

111:

А зачем ей телефон тогда, раз телефон может прикоснуться к половым или как его там, органам?

Цитата:А у тебя по другому не бываетЛечись )))Цитата: