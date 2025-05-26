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"Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев раскритиковал подчиненных из-за доклада об изъятии земель в Костанае
"Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев раскритиковал подчиненных из-за доклада об изъятии земель в Костанае
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