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≡ Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51818
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
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Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27824
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:22
#75
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Цитата:
111: О, я бы сказал что, да боюсь это будет очень вульгарно..
А у тебя по другому не бывает :lol:
Лечись )))
Цитата:
111:
А зачем ей телефон тогда, раз телефон может прикоснуться к половым или как его там, органам?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44876
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:39
#76
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Цитата:
maxsaf:
А у тебя по другому не бывает Лечись )))

Ты тоже ко всему относишься серьезно тут?
А ведь кто то себя тут выставлял, что чиста ржаку сюда ходить ловит..
Да уж..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:48
#77
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Цитата:
111:
ржаку

И го го?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27824
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:52
#78
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Цитата:
111:
Ты тоже ко всему относишься серьезно тут?

Давай, пошути ещё, в своем стиле, и узнаешь, насколько это серьезно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44876
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:57
#79
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Цитата:
maxsaf:
Давай, пошути ещё, в своем стиле, и узнаешь, насколько это серьезно.

Да ты меня раз в два месяца пугаешь за мои шутки, ведь у тебя там все серьезно, как у мамы этой девочки..
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