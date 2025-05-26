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≡ "Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев раскритиковал подчиненных из-за доклада об изъятии земель в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51818
"Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев раскритиковал подчиненных из-за доклада об изъятии земель в Костанае
Отправлено: 26.05.25 - 20:50
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- Ваше выступление я бы даже докладом не назвал, - сказал аким. - Какое-то у вас очень узкое выступление. Вы говорите о рекламных конструкциях. А где киоски и самозахват земли? Где большая работа, которая проведена в районе Наримановского рынка?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44876
"Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев раскритиковал подчиненных из-за доклада об изъятии земель в Костанае
Отправлено: 26.05.25 - 20:50
#1
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Это как уролог занимаясь именно системой, леча эрекцию у несчастного строителя, не понимает, почему все таки этот строитель с чиновниками не системно навтыкали здания стояки в его городе , как какие то отдельные Члены..

А теперь такой вот ПАФОС..Цитата:
Должна быть система. А


[Исправлено: 111, 26.05.2025 - 21:54]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
"Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев раскритиковал подчиненных из-за доклада об изъятии земель в Костанае
Отправлено: 26.05.25 - 21:12
#2
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Цитата:
111:

Я думал, я читать умею! Оказалось нет!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27824
"Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев раскритиковал подчиненных из-за доклада об изъятии земель в Костанае
Отправлено: 26.05.25 - 21:20
#3
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Цитата:
111:
леча эрекцию у несчастного строителя

Кто о чем, а лысый - о расчёске ))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Re: "Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев...
Отправлено: 26.05.25 - 21:24
#4
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Цитата:
maxsaf:

Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый как коростель
Стремится в окошко старик Козлодоев
К какой нибудь бабе в постель.
Б.Г. группа "Аквариум"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Re: "Вы ждете, пока я вам не укажу!" - Марат Жундубаев...
Отправлено: 26.05.25 - 21:27
#5
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Хорошо, когда грешные мысли ещё посещают седую голову, хуже будет если вообще мысли эту голову покинут!
Это я про себя,если что!
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