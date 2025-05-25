Отправлено: - 21:13

Карачун: Так что...если та шутница смогла настроить против другой ученицы весь класс, то...это она лидер класса а никак не наша героиня.

Цитата:Это вот больше похоже на правду. А героиню скорей мама затюкала а не одноклассники.