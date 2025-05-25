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Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51818
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
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Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:34
Цитата:
Казахского языка?
saba:
Хотя я и учитель по образованию
Хотя я и учитель по образованию
Казахского языка?
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:37
Цитата:
Цитата:
Тут речь по статье что на мозги капают и потому девочке нехорошо.
Может имелось в виду это, закапать мозги, на что я и ответил ремаркой.
Ты же тоже постоянно капаешь, ну не копаешь же..
Лапатой..
[Исправлено: 111, 26.05.2025 - 21:38]
таноми52:
Цитата:
Закапать -покрыть, запачкать каплями что-либо)
Тут речь по статье что на мозги капают и потому девочке нехорошо.
Может имелось в виду это, закапать мозги, на что я и ответил ремаркой.
Ты же тоже постоянно капаешь, ну не копаешь же..
Лапатой..
[Исправлено: 111, 26.05.2025 - 21:38]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4291
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:40
Цитата:
А тогда причём тут лопата?
111:
Ты же тоже постоянно капаешь, ну не копаешь же..
Ты же тоже постоянно капаешь, ну не копаешь же..
А тогда причём тут лопата?
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:43
Цитата:
Не ищите логику там где ее быть не может по определению.
таноми52:
А тогда причём тут лопата?
А тогда причём тут лопата?
Не ищите логику там где ее быть не может по определению.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1599
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:47
Цитата:
О чем вы говорите? Лидерство это один нескончаемый конфликт. То внутри группы, то межгрупповой. Один кончается, другой начинается, третий "тлеет", четвертый назревает. Лидеру психику и здоровье нужно иметь что называется "железные", а тут на ровном месте панические атаки.
Были у нас такие "лидеры", ну по простому - строящие из себя "куды там" а на деле пшик. И так то я класть на все их лидерство хотел, но когда они по недоумию напрашивались на "комплимент" тоже ржачно было как они "троить" начинали от такого хамства.
Так что...если та шутница смогла настроить против другой ученицы весь класс, то...это она лидер класса а никак не наша героиня.
saba:
А у лидера класса друзья есть?
А у лидера класса друзья есть?
О чем вы говорите? Лидерство это один нескончаемый конфликт. То внутри группы, то межгрупповой. Один кончается, другой начинается, третий "тлеет", четвертый назревает. Лидеру психику и здоровье нужно иметь что называется "железные", а тут на ровном месте панические атаки.
Были у нас такие "лидеры", ну по простому - строящие из себя "куды там" а на деле пшик. И так то я класть на все их лидерство хотел, но когда они по недоумию напрашивались на "комплимент" тоже ржачно было как они "троить" начинали от такого хамства.
Так что...если та шутница смогла настроить против другой ученицы весь класс, то...это она лидер класса а никак не наша героиня.
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:58
Цитата:
Цитата:
ЛОпата ни причем
Я же говорю лАпата, от слова лапать, лапами..
ЗакАпать
Очевидно опять же Моски..
таноми52:
Цитата:
тогда причём тут лопата?
ЛОпата ни причем
Я же говорю лАпата, от слова лапать, лапами..
ЗакАпать
Очевидно опять же Моски..
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:03
Цитата:
Нет тут я ученик.
maxsaf:
Казахского языка?
Казахского языка?
Нет тут я ученик.
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:04
Цитата:
Я цитирую маму!
Карачун:
она лидер класса
она лидер класса
Я цитирую маму!
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:06
Цитата:
От слова " лопотать" видимо!
таноми52:
лопата?
лопата?
От слова " лопотать" видимо!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1599
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:09
Цитата:
Да понятно что не отсебятину пишете. Просто там ...дуна заправляют, рисуя по обыкновению картинки с розовыми понями и сиреневыми единорогами, а вы на голубом глазу вопросы сурьезные задаете
saba:
Я цитирую
Я цитирую
Да понятно что не отсебятину пишете. Просто там ...дуна заправляют, рисуя по обыкновению картинки с розовыми понями и сиреневыми единорогами, а вы на голубом глазу вопросы сурьезные задаете
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16591
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:13
Цитата:
Карачун: Так что...если та шутница смогла настроить против другой ученицы весь класс, то...это она лидер класса а никак не наша героиня.Это вот больше похоже на правду. А героиню скорей мама затюкала а не одноклассники.
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:14
Цитата:
Это не вопросы, это мысли вслух!
Карачун:
вопросы
вопросы
Это не вопросы, это мысли вслух!
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:18
Цитата:
Самое главное слово здесь трусы! Интимный вопрос! Что там можно закапать или закопать?
таноми52:
Так закАпать или закопат
Так закАпать или закопат
Самое главное слово здесь трусы! Интимный вопрос! Что там можно закапать или закопать?
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:18
Цитата:
Интересно, как на все это смотрит папа героини. Решил не ввязываться?
Vit:
А героиню скорей мама затюкала а не одноклассники.
А героиню скорей мама затюкала а не одноклассники.
Интересно, как на все это смотрит папа героини. Решил не ввязываться?
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:20
Цитата:
Цитата:
О, я бы сказал что, да боюсь это будет очень вульгарно..
saba:
Цитата:
Что там можно закапать
О, я бы сказал что, да боюсь это будет очень вульгарно..
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