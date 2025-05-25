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≡ Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51818
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
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Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27824
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:34
#60
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Цитата:
saba:
Хотя я и учитель по образованию

Казахского языка? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44876
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:37
#61
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Цитата:
таноми52:

Цитата:
Закапать -покрыть, запачкать каплями что-либо)

Тут речь по статье что на мозги капают и потому девочке нехорошо.
Может имелось в виду это, закапать мозги, на что я и ответил ремаркой.
Ты же тоже постоянно капаешь, ну не копаешь же..
Лапатой..

[Исправлено: 111, 26.05.2025 - 21:38]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4291
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:40
#62
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Цитата:
111:
Ты же тоже постоянно капаешь, ну не копаешь же..


А тогда причём тут лопата? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27824
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:43
#63
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Цитата:
таноми52:
А тогда причём тут лопата?

Не ищите логику там где ее быть не может по определению. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1599
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:47
#64
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Цитата:
saba:
А у лидера класса друзья есть?

О чем вы говорите? Лидерство это один нескончаемый конфликт. То внутри группы, то межгрупповой. Один кончается, другой начинается, третий "тлеет", четвертый назревает. Лидеру психику и здоровье нужно иметь что называется "железные", а тут на ровном месте панические атаки.
Были у нас такие "лидеры", ну по простому - строящие из себя "куды там" а на деле пшик. И так то я класть на все их лидерство хотел, но когда они по недоумию напрашивались на "комплимент" тоже ржачно было как они "троить" начинали от такого хамства.
Так что...если та шутница смогла настроить против другой ученицы весь класс, то...это она лидер класса а никак не наша героиня.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44876
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 20:58
#65
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Цитата:
таноми52:

Цитата:
тогда причём тут лопата? :-)

ЛОпата ни причем
Я же говорю лАпата, от слова лапать, лапами..
ЗакАпать
Очевидно опять же Моски..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:03
#66
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Цитата:
maxsaf:
Казахского языка?

Нет тут я ученик.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:04
#67
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Цитата:
Карачун:
она лидер класса

Я цитирую маму!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:06
#68
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Цитата:
таноми52:
лопата?

От слова " лопотать" видимо!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1599
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:09
#69
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Цитата:
saba:
Я цитирую

Да понятно что не отсебятину пишете. Просто там ...дуна заправляют, рисуя по обыкновению картинки с розовыми понями и сиреневыми единорогами, а вы на голубом глазу вопросы сурьезные задаете :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16591
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:13
#70
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Цитата:
Карачун: Так что...если та шутница смогла настроить против другой ученицы весь класс, то...это она лидер класса а никак не наша героиня.
Это вот больше похоже на правду. А героиню скорей мама затюкала а не одноклассники. :-x
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:14
#71
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Цитата:
Карачун:
вопросы

Это не вопросы, это мысли вслух!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7935
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:18
#72
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Цитата:
таноми52:
Так закАпать или закопат

Самое главное слово здесь трусы! Интимный вопрос! Что там можно закапать или закопать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27824
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:18
#73
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Цитата:
Vit:
А героиню скорей мама затюкала а не одноклассники.

Интересно, как на все это смотрит папа героини. Решил не ввязываться?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44876
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 21:20
#74
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Цитата:
saba:

Цитата:
Что там можно закапать

О, я бы сказал что, да боюсь это будет очень вульгарно..
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