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В данном случае это частичный демонтаж элементов остекления, а не всего здания, - пояснила руководитель УГАСК Динара ИХЛАСОВА. - Он не затрагивает несущие конструкции и не влияет на устойчивость здания.

Цитата:А если ливень под ветром под углом будет лить, никого не затопит и электроэнергия не станет сверкать и пожара не будет?У этого руководителя есть хоть Вузовское образование, хотя и без него понятно?