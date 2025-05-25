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Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51817
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7921
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 15:22
Цитата:
Я учился очень давно,в КЖБИ. Из тех кто ушли в восьмом классе (ПТУ, техникумы), в школьном возрасте родили трое девчонок! В прошлом году на встрече выпускников одна из них хвасталась, что она уже прабабушка! А я ещё дедом стать не успел!
Так что это не новомодные веяния! Просто раньше об этом сильно не говорили, бурление гормонов, как раз в подростковом возрасте достигает пика, порой трудно сопротивляться!
таноми52:
начинают чуть ли не со средней школы. А
начинают чуть ли не со средней школы. А
Я учился очень давно,в КЖБИ. Из тех кто ушли в восьмом классе (ПТУ, техникумы), в школьном возрасте родили трое девчонок! В прошлом году на встрече выпускников одна из них хвасталась, что она уже прабабушка! А я ещё дедом стать не успел!
Так что это не новомодные веяния! Просто раньше об этом сильно не говорили, бурление гормонов, как раз в подростковом возрасте достигает пика, порой трудно сопротивляться!
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.25
- Сообщений:
- 14
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 15:48
Цитата:
Я считаю что каждый должен в своих трусах капаться. И шутить так с теми кому это нравиться. Никто не заявляет о девственности или еще чем то. Не переходите границы! Не стоит! Но по закону говорит о сексе с несовершеннолетней имеют право родители, социальные педагоги и психолог. В Караганде девочку сдали в сексуализированное рабство, читали на своих инсайтах? И сдали вот такие же подростки. Что это норма? Всех посадили на хороший уголовный срок.
таноми52:
Я считаю что каждый должен в своих трусах капаться. И шутить так с теми кому это нравиться. Никто не заявляет о девственности или еще чем то. Не переходите границы! Не стоит! Но по закону говорит о сексе с несовершеннолетней имеют право родители, социальные педагоги и психолог. В Караганде девочку сдали в сексуализированное рабство, читали на своих инсайтах? И сдали вот такие же подростки. Что это норма? Всех посадили на хороший уголовный срок.
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 16:53
Цитата:
Не сравнивайте глупый телефонный розыгрыш с этим, не ваш случай.
Вам только ленивый ещё не сказал, что вы перегибаете палку со своей гиперопекой. Для начала, телефон не надо было давать, рано ещё вашему одуванчику такое.
Swt:
В Караганде девочку сдали в сексуализированное рабство, читали на своих инсайтах? И сдали вот такие же подростки. Что это норма? Всех посадили на хороший уголовный срок.
В Караганде девочку сдали в сексуализированное рабство, читали на своих инсайтах? И сдали вот такие же подростки. Что это норма? Всех посадили на хороший уголовный срок.
Не сравнивайте глупый телефонный розыгрыш с этим, не ваш случай.
Вам только ленивый ещё не сказал, что вы перегибаете палку со своей гиперопекой. Для начала, телефон не надо было давать, рано ещё вашему одуванчику такое.
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 16:56
Цитата:
С какого перепуга этот звонок был угрозой? Глупая шутка, максимум...
Цитата:
А мне кажется, что глупо раздувать из мухи слона, вы так только хуже делаете и себе и ребенку.
Swt:
Угроза был звонок
Угроза был звонок
С какого перепуга этот звонок был угрозой? Глупая шутка, максимум...
Цитата:
Swt:
Мне кажется это грубо так обращаться к маме пострадавшей девочке,
Мне кажется это грубо так обращаться к маме пострадавшей девочке,
А мне кажется, что глупо раздувать из мухи слона, вы так только хуже делаете и себе и ребенку.
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 17:02
Цитата:
Мадам, это же вы сказали,так ведь?
Цитата:
Цитата:
Думаю, вы примете во внимание все, что здесь услышали и прекратите дальнейшую эскалацию. Конфликт исчерпан. Не делайте хуже собственному ребенку.
[Исправлено: maxsaf, 26.05.2025 - 19:43]
Swt:
Ммм о суде и речи нет в статье. Какие глубокие познания ситуации)
Ммм о суде и речи нет в статье. Какие глубокие познания ситуации)
Мадам, это же вы сказали,так ведь?
Цитата:
Swt:
И то что они ненадлежащее исполнили обязанности это факт! Это решил суд а не комментаторы!
И то что они ненадлежащее исполнили обязанности это факт! Это решил суд а не комментаторы!
Цитата:
Swt:
Думаю вас и нас ждет много сюрпризов
Думаю вас и нас ждет много сюрпризов
Думаю, вы примете во внимание все, что здесь услышали и прекратите дальнейшую эскалацию. Конфликт исчерпан. Не делайте хуже собственному ребенку.
[Исправлено: maxsaf, 26.05.2025 - 19:43]
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 17:07
Цитата:
Наврятли ей 10-12, если одноклассница уже со студентами зависает. Скорее всего 10-11 класс, выпускники.
таноми52:
Если девочке, которой сделали по телефону такое предложение 10 -12 лет, то верю, что она в шоке, в потоке отрицательных эмоций Если старше, то это такой тепличный цветок, с гиперопекой мамочки, которая настолько трясётся над ребёнком, что не озаботилась хоть немного социализировать дочь, подготовить её к жизни среди сверстников
Если девочке, которой сделали по телефону такое предложение 10 -12 лет, то верю, что она в шоке, в потоке отрицательных эмоций Если старше, то это такой тепличный цветок, с гиперопекой мамочки, которая настолько трясётся над ребёнком, что не озаботилась хоть немного социализировать дочь, подготовить её к жизни среди сверстников
Наврятли ей 10-12, если одноклассница уже со студентами зависает. Скорее всего 10-11 класс, выпускники.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44867
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 18:38
Цитата:
Цитата:
Да мы тут привыкли капаться, какие статьи, такие и раскапки..
Тем более опытная пользователь Таноми, всегда стоит с лапатой на страже!
Ищет кого и когда подкапать..
Или закапать..
[Исправлено: 111, 26.05.2025 - 19:39]
Swt:
Цитата:
Я считаю что каждый должен в своих трусах капаться.
Да мы тут привыкли капаться, какие статьи, такие и раскапки..
Тем более опытная пользователь Таноми, всегда стоит с лапатой на страже!
Ищет кого и когда подкапать..
Или закапать..
[Исправлено: 111, 26.05.2025 - 19:39]
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