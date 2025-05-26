Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в доме, где ещё живут люди, прокомментировали в УГАСК по Костанайской области
«Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в доме, где ещё живут люди, прокомментировали в УГАСК по Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51817
«Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в доме, где ещё живут люди, прокомментировали в УГАСК по Костанайской области
Отправлено: 26.05.25 - 17:30
Дом №30 по ул. Толстого - соседний со строящимся 19-этажным ЖК. В одной из квартир на втором этаже уже отсутствует оконная рама. Жители считают, что ТОО «Елена Д» намеренно создаёт в их доме условия, непригодные для жизни. Что ответили в управлении ГАСК?
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1333
Re: «Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в...
Отправлено: 26.05.25 - 17:30
Цитата:
А представляет ли руководитель УГАСК, каким образом может повлиять на весьма не новую конструкцию отсутствие остекления? Может ли она оставить у себя открытыми настежь окна в ливень и не закрывать их несколько дней? Ни грязь, ни сырость не будет проявлять себя, плесень нигде не образуется, насекомые не проникнут в жилище, птицы не залетят? Жилой (пока еще) дом намеренно превращают в непригодный при полном попустительстве властей города и (как оказалось) области. Нарушаются конституционные права на неприкосновенность жилища и имущества. Жалко, что интересы горожан, как всегда, остаются за пределами интересов властей. Откуда идут вливания - туда и преференции.
не влияет на устойчивость здания
А представляет ли руководитель УГАСК, каким образом может повлиять на весьма не новую конструкцию отсутствие остекления? Может ли она оставить у себя открытыми настежь окна в ливень и не закрывать их несколько дней? Ни грязь, ни сырость не будет проявлять себя, плесень нигде не образуется, насекомые не проникнут в жилище, птицы не залетят? Жилой (пока еще) дом намеренно превращают в непригодный при полном попустительстве властей города и (как оказалось) области. Нарушаются конституционные права на неприкосновенность жилища и имущества. Жалко, что интересы горожан, как всегда, остаются за пределами интересов властей. Откуда идут вливания - туда и преференции.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44867
Re: «Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в...
Отправлено: 26.05.25 - 17:39
Цитата:
А если ливень под ветром под углом будет лить, никого не затопит и электроэнергия не станет сверкать и пожара не будет?
У этого руководителя есть хоть Вузовское образование, хотя и без него понятно?
В данном случае это частичный демонтаж элементов остекления, а не всего здания, - пояснила руководитель УГАСК Динара ИХЛАСОВА. - Он не затрагивает несущие конструкции и не влияет на устойчивость здания.
А если ливень под ветром под углом будет лить, никого не затопит и электроэнергия не станет сверкать и пожара не будет?
У этого руководителя есть хоть Вузовское образование, хотя и без него понятно?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7921
Re: «Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в...
Отправлено: 26.05.25 - 17:49
Цитата:
А в чём проблема с образованием? ГАСК это контролирующая организация обязанная руководствоваться нормативными актами! Это тот случай, когда бюрократия во благо!
В данном случае в сам спор не лезу, не знаю деталей. Но сама руководитель ГАСКа абсолютно права в ответе на вопрос!
111:
хоть Вузовское образование
хоть Вузовское образование
А в чём проблема с образованием? ГАСК это контролирующая организация обязанная руководствоваться нормативными актами! Это тот случай, когда бюрократия во благо!
В данном случае в сам спор не лезу, не знаю деталей. Но сама руководитель ГАСКа абсолютно права в ответе на вопрос!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1412
Re: «Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в...
Отправлено: 26.05.25 - 18:05
А теплопотери зимой застройщик согласен оплачивать? О них услугодатели очень хорошо помнят, если вы решите отказаться от централизованного отопления. Вам будут исправно начислять сумму за то, что вы якобы греетесь за счёт теплопотери других квартир, а здесь как раз обратный случай.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1333
«Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в доме, где ещё живут люди, прокомментировали в УГАСК по Костанайской области
Отправлено: 26.05.25 - 18:09
Формализм - это наше все. Может с точки зрения нормативов то все хорооо, но помимо прочего еще и здравый смысл должен быть.
Например, идет пешеход через дорогу, на зеленый свет, и его сбивает машина. Человек между жизнью и смертью. А далее, как в анекдоте -" Пешеход! Умирая в ДТП, помни - ты был прав".
Формально -правила соблюдены, но есть и обратная сторона. Второй участник не соблюдает.
Так и здесь - от демонтированного окна отсыреют стены, пол, перекрытия, проводка - как результат- пожар, или поражения током, сырость со всеми вытекающими. Управлению строительного КОНТРОЛЯ знакомы такие термины? Или как всегда, дежурная отписка от компетентного сотрудника, чтоб все тявкать перестали, типа все в норме, не жалуйтесь.
Например, идет пешеход через дорогу, на зеленый свет, и его сбивает машина. Человек между жизнью и смертью. А далее, как в анекдоте -" Пешеход! Умирая в ДТП, помни - ты был прав".
Формально -правила соблюдены, но есть и обратная сторона. Второй участник не соблюдает.
Так и здесь - от демонтированного окна отсыреют стены, пол, перекрытия, проводка - как результат- пожар, или поражения током, сырость со всеми вытекающими. Управлению строительного КОНТРОЛЯ знакомы такие термины? Или как всегда, дежурная отписка от компетентного сотрудника, чтоб все тявкать перестали, типа все в норме, не жалуйтесь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44867
«Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в доме, где ещё живут люди, прокомментировали в УГАСК по Костанайской области
Отправлено: 26.05.25 - 18:33
Цитата:
Цитата:
Она не ответила, она рассказала очевидный бред.
Те же бомжи теперь там и уголовники будут жить, они там никакой угрозы никому не представляют?
saba:
Цитата:
Но сама руководитель ГАСКа абсолютно права в ответе на вопрос!
Она не ответила, она рассказала очевидный бред.
Те же бомжи теперь там и уголовники будут жить, они там никакой угрозы никому не представляют?
Re: «Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в...
Отправлено: 26.05.25 - 18:43
Цитата:
Я в конце 90-х 2 года жил в таком доме,из 8 квартир жилые остались только 2,а в соседней не было ни окон ни дверей,всё нормально,ничего не развалилось.
vofkakst:
Так и здесь - от демонтированного окна отсыреют стены, пол, перекрытия, проводка - как результат- пожар, или поражения током, сырость со всеми вытекающими.
Так и здесь - от демонтированного окна отсыреют стены, пол, перекрытия, проводка - как результат- пожар, или поражения током, сырость со всеми вытекающими.
Я в конце 90-х 2 года жил в таком доме,из 8 квартир жилые остались только 2,а в соседней не было ни окон ни дверей,всё нормально,ничего не развалилось.
Re: «Не нарушает несущих конструкций» - Частичный демонтаж в...
Отправлено: 26.05.25 - 18:47
Цитата:
Вызывайте полицию,в чём проблема.
111:
Те же бомжи теперь там и уголовники будут жить, они там никакой угрозы никому не представляют?
Те же бомжи теперь там и уголовники будут жить, они там никакой угрозы никому не представляют?
Вызывайте полицию,в чём проблема.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать