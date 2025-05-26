Отправлено: - 18:22

На нехватку казахоязычных классов в школах пожаловались акиму Рудного





что в некоторых школах есть классы, в которых на госязыке учатся по 10–15 человек вместо 25.



- В школе №1 мы не набрали 1-й класс с госязыком обучения, - пояснила она. - В школе №12 мы также не набрали достаточное количество детей, хотя там есть возможность. И ни одному жителю мы не отказывали, чтобы их дети учились на госязыке.





Цитата:Цитата:Одно плохое слово вертится на языке...