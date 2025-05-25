Отправлено: - 16:53

Swt:

В Караганде девочку сдали в сексуализированное рабство, читали на своих инсайтах? И сдали вот такие же подростки. Что это норма? Всех посадили на хороший уголовный срок.

Цитата:Не сравнивайте глупый телефонный розыгрыш с этим, не ваш случай.Вам только ленивый ещё не сказал, что вы перегибаете палку со своей гиперопекой. Для начала, телефон не надо было давать, рано ещё вашему одуванчику такое.