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- Очень часто мне задают вопрос о том, что нет возможности обучаться на государственном языке, - сказал Ионенко. - Посмотрите на наши данные. Дошкольное образование: в 2023 и 2024 году было 15,4% казахских групп, а в этом году их 30% - в два раза больше!