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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.05.25 - 11:03
#6706
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Цитата:
Карачун:
Именно для этого и нужны границы чтобы не перемешивались.

Странно, зачем тогда Трамп хочет границу между Канадой и США убрать. Ой, мы же так все перемешаемся, катастрофа :-o :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.05.2025 - 12:04]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1596
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 12:50
#6707
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Журналист: " господин президент что вы собираетесь с этим делать?"
Трамп: "посмотрим! Но мне это очень не нравится"
:lol:
24 часа, сто дней...Зеленскому ещё учиться и учиться комедии у этого парня
:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:06
#6708
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Впечатлилась словами Симонян о Родине (Вечер с Соловьёвым от 25 мая)


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7920
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:11
#6709
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Цитата:
таноми52:

О не я один смотрю ТВ и не стесняюсь этого!
А то :" У меня уже два года телевизора нет!"
А сам ,как будто учебник выучил и ни слова от себя!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7920
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:16
#6710
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Цитата:
Карачун:
24 часа, сто дней...

Он уже этого не говорил! БОльший упор на то, что:"Это не моя война! Это война Байдена, Путина и Зеленского! Если бы я был президентом, этой войны вообще не было бы!"
Так что вина отчасти перекладывается и на избирателей , которые раньше сделали неправильный выбор!
Он же сказал, что на Земле два человека с таким эго, он и Путин!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:19
#6711
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Цитата:
saba:
О не я один смотрю ТВ и не стесняюсь этого!


У меня комп и интернет:-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7920
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:27
#6712
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Цитата:
таноми52:
меня комп и интернет

Блин всё равно я отсталый оказался! У меня всё ещё и телевизор есть и я его ещё и смотрю!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:31
#6713
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Цитата:
saba: Блин всё равно я отсталый оказался! У меня всё ещё и телевизор есть и я его ещё и смотрю!
Нет ты не один отсталый) у меня тоже телек с 200х каналами. И ноут с интернетом. Когда дома, смотрю все программы с Шейном, Норкиным, 60 минут, И Соловьёва. Мне нравится слушать гостей. Там много умных людей выступают.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1596
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:31
#6714
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Цитата:
saba:
Он уже этого не говорил

Да мне собственно без разницы в какие галоши он на этот раз переобулся, и в какую следующую лужу нацелился сесть . Просто посмотрел импровизированную пресс-конференцию, этот момент рассмешил. Он ещё быстро так ответил, без запинки без размышления хоть какого-то. Журналист ещё вопрос не успел закончить а этот "посмотрим".

[Исправлено: Карачун, 26.05.2025 - 14:33]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:45
#6715
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Цитата:
Vit:
И Соловьёва. Мне нравится слушать гостей. Там много умных людей выступают.


Согласна.
Сам Соловьёв что-то слишком агрессивным стал. Перегибает.
Но народ приглашает на передачу интересный
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1660
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 13:49
#6716
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В Канаде разгорается серьёзная дискуссия — и не где-нибудь, а на уровне парламента.

Специальная комиссия, в составе которой — влиятельные политики и эксперты, вышла с громкой инициативой: разрешить детям и подросткам самим принимать решение о добровольном уходе из жизни под медицинским контролем.

Без возрастных ограничений.

И — внимание — без обязательного согласия родителей!

Это не сюжет антиутопии. Это реальное предложение, в котором комиссия подчёркивает: если ребёнок осознан и способен к критическому мышлению, он должен иметь право распоряжаться своей судьбой до конца.

Даже если мама и папа против.

Аргументы сторонников звучат резко, но «логично»🤦🏻♂: именно дети, переживающие невыносимые страдания, нуждаются в особо тонкой и квалифицированной помощи.

А значит, государство обязано создать условия, при которых и жизнь, и смерть сопровождаются уважением, состраданием и медицинским качеством.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1596
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 14:30
#6717
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Цитата:
YESNO:
Это не сюжет антиутопии

Ну и? В чем проблема?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7920
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 15:36
#6718
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Цитата:
Vit:

Цитата:
таноми52:

Раньше так было! Сейчас одни и те же и твердят одно и то же! Из всех этих передач смотрю сейчас только "Место встречи", тут иногда хоть умеренных послушать можно, иногда даже поспорить могут! 60 минут это в чистом виде пропаганда, типа успехи, успехи и успехи русского оружия! Соловьев, это новое слово в пропаганде, уже Геббельса перещеголял, хотя у Геббельса таких возможностей не было, возможно это реинкарнация!
Смешнее всего смотреть на потуги председателя Яблока Рыбакова! Всегда что то хочет против войны сказать, но боится, в итоге ни бе, ни ме , ни кукареку!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1660
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.05.25 - 16:14
#6719
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Цитата:
Карачун:
Ну и? В чем проблема?

а кто пишет что у нас проблемы и вообще что есть проблемы /
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