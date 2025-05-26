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≡ В соотношении 70 на 30 - На нехватку казахоязычных классов в школах пожаловались акиму Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51815
В соотношении 70 на 30 - На нехватку казахоязычных классов в школах пожаловались акиму Рудного
Отправлено: 26.05.25 - 14:39
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- Очень часто мне задают вопрос о том, что нет возможности обучаться на государственном языке, - сказал Ионенко. - Посмотрите на наши данные. Дошкольное образование: в 2023 и 2024 году было 15,4% казахских групп, а в этом году их 30% - в два раза больше!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11982
Re: В соотношении 70 на 30 - На нехватку казахоязычных классов в...
Отправлено: 26.05.25 - 14:39
#1
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---***Если смотреть по численности населения, у нас в городе и ближайших сёлах 36% населения - казахи, а русскоязычных национальностей - 54%.***
--- А кто ещё 10% ?? :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16590
Re: В соотношении 70 на 30 - На нехватку казахоязычных классов в...
Отправлено: 26.05.25 - 15:59
#2
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Цитата:
Гога:
А кто ещё 10% ??

Это Марики которые ещё не определились кто они. Казахи, русские, мексиканцы или американцы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44859
В соотношении 70 на 30 - На нехватку казахоязычных классов в школах пожаловались акиму Рудного
Отправлено: 26.05.25 - 16:26
#3
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Это Марики которые ещё не определились

Хм..
Как это я не определился, я говоря и думая по русски, не отношусь к русскоязычным, не говоря уже о моей русской жене?
Или я тут по китайски говорю?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4287
Re: В соотношении 70 на 30 - На нехватку казахоязычных классов в...
Отправлено: 26.05.25 - 17:14
#4
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Цитата:
Vit:
Это Марики которые ещё не определились кто они. Казахи, русские, мексиканцы или американцы.


:lol:
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