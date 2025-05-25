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≡ Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51815
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
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Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7920
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 15:22
#45
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Цитата:
таноми52:
начинают чуть ли не со средней школы. А

Я учился очень давно,в КЖБИ. Из тех кто ушли в восьмом классе (ПТУ, техникумы), в школьном возрасте родили трое девчонок! В прошлом году на встрече выпускников одна из них хвасталась, что она уже прабабушка! А я ещё дедом стать не успел!
Так что это не новомодные веяния! Просто раньше об этом сильно не говорили, бурление гормонов, как раз в подростковом возрасте достигает пика, порой трудно сопротивляться!
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S
§ Swt
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.25
Сообщений:
14
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 15:48
#46
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Цитата:
таноми52:

Я считаю что каждый должен в своих трусах капаться. И шутить так с теми кому это нравиться. Никто не заявляет о девственности или еще чем то. Не переходите границы! Не стоит! Но по закону говорит о сексе с несовершеннолетней имеют право родители, социальные педагоги и психолог. В Караганде девочку сдали в сексуализированное рабство, читали на своих инсайтах? И сдали вот такие же подростки. Что это норма? Всех посадили на хороший уголовный срок.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27814
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 16:53
#47
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Цитата:
Swt:
В Караганде девочку сдали в сексуализированное рабство, читали на своих инсайтах? И сдали вот такие же подростки. Что это норма? Всех посадили на хороший уголовный срок.

Не сравнивайте глупый телефонный розыгрыш с этим, не ваш случай.
Вам только ленивый ещё не сказал, что вы перегибаете палку со своей гиперопекой. Для начала, телефон не надо было давать, рано ещё вашему одуванчику такое.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27814
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 16:56
#48
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Цитата:
Swt:
Угроза был звонок

С какого перепуга этот звонок был угрозой? Глупая шутка, максимум...


Цитата:
Swt:
Мне кажется это грубо так обращаться к маме пострадавшей девочке,

А мне кажется, что глупо раздувать из мухи слона, вы так только хуже делаете и себе и ребенку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27814
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 17:02
#49
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Цитата:
Swt:
Ммм о суде и речи нет в статье. Какие глубокие познания ситуации)

Мадам, это же вы сказали,так ведь?

Цитата:
Swt:
И то что они ненадлежащее исполнили обязанности это факт! Это решил суд а не комментаторы!


Цитата:
Swt:
Думаю вас и нас ждет много сюрпризов

Думаю, вы примите во внимание все, что здесь услышали и прекратите дальнейшую эскалацию. Конфликт исчерпан. Не делайте хуже собственному ребенку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27814
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 17:07
#50
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Цитата:
таноми52:
Если девочке, которой сделали по телефону такое предложение 10 -12 лет, то верю, что она в шоке, в потоке отрицательных эмоций Если старше, то это такой тепличный цветок, с гиперопекой мамочки, которая настолько трясётся над ребёнком, что не озаботилась хоть немного социализировать дочь, подготовить её к жизни среди сверстников

Наврятли ей 10-12, если одноклассница уже со студентами зависает. Скорее всего 10-11 класс, выпускники.
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