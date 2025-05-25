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Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 51815
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 18:31
Америку романтизируют традиционно. От хруста бейгла в нью-йоркском кафе до голливудской аллеи славы в Лос-Анджелес - все кажется настолько красивым, что хочется попасть туда хотя бы однажды. Но за кадром остается главное - люди, их опыт, страх, одиночество и рост. Новое поколение костанайцев выросло на образах из западной культуры. Но на самом ли деле все так, как в фильмах?
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Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:02
Цитата:
Как ты там называл тех, кто у себя на родине денег не может на жизнь заработать? Отребье, кажется так ты говорил, да?
111:
Наш старший подал на Грин карту
Наш старший подал на Грин карту
Как ты там называл тех, кто у себя на родине денег не может на жизнь заработать? Отребье, кажется так ты говорил, да?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1659
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:08
Цитата:
Думали, в штатах рабство отменили? Нет, его узаконили, и ещё выиграть надо
так и канадцы в рабство переезжают тоже . им зачем ?
maxsaf:
Думали, в штатах рабство отменили? Нет, его узаконили, и ещё выиграть надо
так и канадцы в рабство переезжают тоже . им зачем ?
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:10
Цитата:
Без понятия, мне о таких случаях ничего не известно, но предположу, что если кто-то и переезжает, то явно не посуду мыть в Маке.
YESNO:
так и канадцы в рабство переезжают тоже . им зачем ?
так и канадцы в рабство переезжают тоже . им зачем ?
Без понятия, мне о таких случаях ничего не известно, но предположу, что если кто-то и переезжает, то явно не посуду мыть в Маке.
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:34
Цитата:
Цитата:
Вторая сторона, если ты обеспеченный по американским меркам, то там понятно боле менее.
А если такой как сейчас, конечно ты туда поедешь не себя продавать как товар, а еще и свою жену, семейных имею в виду, и очень часто придется спать в машине одному, без жены разумеется..
YESNO:
Цитата:
Да, не раз с женами летал в Америку..
Вторая сторона, если ты обеспеченный по американским меркам, то там понятно боле менее.
А если такой как сейчас, конечно ты туда поедешь не себя продавать как товар, а еще и свою жену, семейных имею в виду, и очень часто придется спать в машине одному, без жены разумеется..
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:39
Цитата:
Цитата:
Разумеется, для американцев, как и для немцев это отребье, которое убивает израильских дипломатов или давит на остановках американцев.
Как только ты заработаешь то , что необходимо, эта грязь с тебя смывается автоматически и ты через лет 20 становишься добропорядочным толстосальным янки с домом, двумя жипами, страховкой и тд..
maxsaf:
Цитата:
Как ты там называл тех, кто у себя на родине денег не может на жизнь заработать? Отребье, к
Разумеется, для американцев, как и для немцев это отребье, которое убивает израильских дипломатов или давит на остановках американцев.
Как только ты заработаешь то , что необходимо, эта грязь с тебя смывается автоматически и ты через лет 20 становишься добропорядочным толстосальным янки с домом, двумя жипами, страховкой и тд..
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:40
Цитата:
Ты эту чушь своему старшему внушаешь?))
111:
и очень часто придется спать в машине одному, без жены разумеется..
и очень часто придется спать в машине одному, без жены разумеется..
Ты эту чушь своему старшему внушаешь?))
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:42
Цитата:
Ты какой из двух вариантов своему старшему предсказываешь?
111:
Разумеется, для американцев, как и для немцев это отребье, которое убивает израильских дипломатов или давит на остановках американцев. Как только ты заработаешь то , что необходимо, эта грязь с тебя смывается автоматически и ты через лет 20 становишься добропорядочным толстосальным янки
Разумеется, для американцев, как и для немцев это отребье, которое убивает израильских дипломатов или давит на остановках американцев. Как только ты заработаешь то , что необходимо, эта грязь с тебя смывается автоматически и ты через лет 20 становишься добропорядочным толстосальным янки
Ты какой из двух вариантов своему старшему предсказываешь?
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:43
Цитата:
Цитата:
У меня жена в жизни никогда не работала нигде, на пенсионке ничего, нет ОСМС, и представь приперлись мы в Америку, мне 55, ей 40, моей зп не хватит у одного в семье, придется и ей еще пахать на какого нибудь латиноса по ночам официанткой, а она то у меня пока красавица, и что я буду думать, ночуя по ночам одиноко в арендованной старенькой машине?
Только вешаться, или сперва наоборот, вариантов множество, но итог один
[Исправлено: 111, 26.05.2025 - 11:45]
YESNO:
Цитата:
Особенно высок риск развода у пар, приехавших в зрелом возрасте и с уже сложившимися семейными моделями.
У меня жена в жизни никогда не работала нигде, на пенсионке ничего, нет ОСМС, и представь приперлись мы в Америку, мне 55, ей 40, моей зп не хватит у одного в семье, придется и ей еще пахать на какого нибудь латиноса по ночам официанткой, а она то у меня пока красавица, и что я буду думать, ночуя по ночам одиноко в арендованной старенькой машине?
Только вешаться, или сперва наоборот, вариантов множество, но итог один
[Исправлено: 111, 26.05.2025 - 11:45]
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:48
Цитата:
Цитата:
При чем тут предсказание?
Я же тебе не Ванга.
Теперь у него баба, если по серьезному с ней, то не поедет в Америку, если так себе, то поедет , если по приглашению на работу, хотя бы для того, чтоб увидеть мир с молодости и сравнить.
maxsaf:
Цитата:
Ты какой из двух вариантов своему старшему предсказываешь?
При чем тут предсказание?
Я же тебе не Ванга.
Теперь у него баба, если по серьезному с ней, то не поедет в Америку, если так себе, то поедет , если по приглашению на работу, хотя бы для того, чтоб увидеть мир с молодости и сравнить.
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:54
Цитата:
Цитата:
Вообще то я это прочитал сегодня и насчет Америк и Ойроп у нас вообще нет никаких разговоров.
У него своя голова на плечах уже, раз имеет девушку и чуть ли не живет с ней.
Зачем нудячить постоянно?
Машину ему отдал, хватает, он даже еще не приехал со вчерашнего дня.
Стал взрослым и потому нудячить непродуктивно
maxsaf:
Цитата:
Ты эту чушь своем
Вообще то я это прочитал сегодня и насчет Америк и Ойроп у нас вообще нет никаких разговоров.
У него своя голова на плечах уже, раз имеет девушку и чуть ли не живет с ней.
Зачем нудячить постоянно?
Машину ему отдал, хватает, он даже еще не приехал со вчерашнего дня.
Стал взрослым и потому нудячить непродуктивно
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 10:55
Цитата:
Ну а вдруг поедет, будет спать в машине, один, а ты его будешь называть, как ты обычно таких называешь
111:
Теперь у него баба, если по серьезному с ней, то не поедет в Америку,
Теперь у него баба, если по серьезному с ней, то не поедет в Америку,
Ну а вдруг поедет, будет спать в машине, один, а ты его будешь называть, как ты обычно таких называешь
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 11:03
Цитата:
Цитата:
Это жизнь брат.
Если он туда поедет и ничего за 20 лет не заработает и будет спать в 40 лет в машине, тогда когда его женщина будет по ночам поехать на латиносов какой нибудь официанткой или посудомойкой, то для меня этот человек будет хуже всякого отребья.
И наоборот, если в молодости поймет что к чему и спать в машине придаст ему какой то ценный опыт для будущей личной жизни, то это весьма неплохо.
И без разницы куда, хоть Америка, хоть Ойропа и хоть Ирак, куда наши устраиваются опреснителями или еще как то в американских кампаниях, главное не жить всю жизнь в машине и не продавать свою жену по ночам и даже дням..
Ты мужик ты и работай, жене надо воспитывать детей и сидеть дома
maxsaf:
Цитата:
Ну а вдруг поедет, будет спать в машине, о
Это жизнь брат.
Если он туда поедет и ничего за 20 лет не заработает и будет спать в 40 лет в машине, тогда когда его женщина будет по ночам поехать на латиносов какой нибудь официанткой или посудомойкой, то для меня этот человек будет хуже всякого отребья.
И наоборот, если в молодости поймет что к чему и спать в машине придаст ему какой то ценный опыт для будущей личной жизни, то это весьма неплохо.
И без разницы куда, хоть Америка, хоть Ойропа и хоть Ирак, куда наши устраиваются опреснителями или еще как то в американских кампаниях, главное не жить всю жизнь в машине и не продавать свою жену по ночам и даже дням..
Ты мужик ты и работай, жене надо воспитывать детей и сидеть дома
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7575
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 26.05.25 - 11:57
Каждый вечер зависаю на стриме в т-токе от какого-то южанина (имя не помню) ,живое общение и главное,практичные советы как вести себя в Шотландии, регулярно зовет молодежь туда,обещает встретить и помочь с устроиством на работе и жильем. Был бы моложе, с удовольствием махнул,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4286
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 26.05.25 - 14:26
Цитата:
Подозрительный тип!
Зачем ему это?
Одиночество замучило?
сайлау курманов:
регулярно зовет молодежь туда,обещает встретить и помочь с устроиством на работе и жильем
регулярно зовет молодежь туда,обещает встретить и помочь с устроиством на работе и жильем
Подозрительный тип!
Зачем ему это?
Одиночество замучило?
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