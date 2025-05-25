Отправлено: - 11:03

maxsaf:



Ну а вдруг поедет, будет спать в машине, о

Цитата:Цитата:Это жизнь брат.Если он туда поедет и ничего за 20 лет не заработает и будет спать в 40 лет в машине, тогда когда его женщина будет по ночам поехать на латиносов какой нибудь официанткой или посудомойкой, то для меня этот человек будет хуже всякого отребья.И наоборот, если в молодости поймет что к чему и спать в машине придаст ему какой то ценный опыт для будущей личной жизни, то это весьма неплохо.И без разницы куда, хоть Америка, хоть Ойропа и хоть Ирак, куда наши устраиваются опреснителями или еще как то в американских кампаниях, главное не жить всю жизнь в машине и не продавать свою жену по ночам и даже дням..Ты мужик ты и работай, жене надо воспитывать детей и сидеть дома