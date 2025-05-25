Он уже этого не говорил! БОльший упор на то, что:"Это не моя война! Это война Байдена, Путина и Зеленского! Если бы я был президентом, этой войны вообще не было бы!" Так что вина отчасти перекладывается и на избирателей , которые раньше сделали неправильный выбор! Он же сказал, что на Земле два человека с таким эго, он и Путин!
saba: Блин всё равно я отсталый оказался! У меня всё ещё и телевизор есть и я его ещё и смотрю!
Нет ты не один отсталый) у меня тоже телек с 200х каналами. И ноут с интернетом. Когда дома, смотрю все программы с Шейном, Норкиным, 60 минут, И Соловьёва. Мне нравится слушать гостей. Там много умных людей выступают.
Да мне собственно без разницы в какие галоши он на этот раз переобулся, и в какую следующую лужу нацелился сесть . Просто посмотрел импровизированную пресс-конференцию, этот момент рассмешил. Он ещё быстро так ответил, без запинки без размышления хоть какого-то. Журналист ещё вопрос не успел закончить а этот "посмотрим".
В Канаде разгорается серьёзная дискуссия — и не где-нибудь, а на уровне парламента.
Специальная комиссия, в составе которой — влиятельные политики и эксперты, вышла с громкой инициативой: разрешить детям и подросткам самим принимать решение о добровольном уходе из жизни под медицинским контролем.
Без возрастных ограничений.
И — внимание — без обязательного согласия родителей!
Это не сюжет антиутопии. Это реальное предложение, в котором комиссия подчёркивает: если ребёнок осознан и способен к критическому мышлению, он должен иметь право распоряжаться своей судьбой до конца.
Даже если мама и папа против.
Аргументы сторонников звучат резко, но «логично»🤦🏻♂: именно дети, переживающие невыносимые страдания, нуждаются в особо тонкой и квалифицированной помощи.
А значит, государство обязано создать условия, при которых и жизнь, и смерть сопровождаются уважением, состраданием и медицинским качеством.
Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать