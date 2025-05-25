Отправлено: - 11:03

Карачун:

Именно для этого и нужны границы чтобы не перемешивались.

[Исправлено: maxsaf, 25.05.2025 - 12:04]

Цитата:Странно, зачем тогда Трамп хочет границу между Канадой и США убрать. Ой, мы же так все перемешаемся, катастрофа