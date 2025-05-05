Отправлено: - 22:33

таноми52: Тихое, мирное место, созданное Виком! Вам флуда мало?

Цитата:Да че то у меня смутные подозрения появились. Я так и не понял умер дракон или нет?. Вот через Марика пытаюсь понять. Прошу фото скинуть могилки. Не думаю что это запрещено церковью. Ждём ответ от Барбары.Ну правда незя такими вещами шутить.Не по пацански это. Не по православному.