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≡ Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51815
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
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Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
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S
§ Swt
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.25
Сообщений:
13
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 12:07
#30
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Цитата:
maxsaf:

У всех разные понятия о воспитании! Для кого то когда его несовершеннолетний ребенок ворует, убивает, насилует или тусит в гостинице ночью со взрослыми мужчинами - это норма! Все зависит от того что ты вложил в ребенка!!! Когда родители вкладывают в ребенка любовь душу и заботу - они никогда не позволят обидеть его! Ростят детей не для того, чтоб такие как они могли вытирать ноги!!! В данном случае девочка несовершеннолетняя и ее родители должны ее отстаивать, это не гипреопека - это норма. Судя по вашим комментариям то с чем вы не знакомы!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1596
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 12:24
#31
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Цитата:
А против моей дочки не получается, так как она лидер в классе.

Лидер слегший в больничку от обычного подкола??? Что за сказки венского леса?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44858
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 12:28
#32
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Цитата:
Swt:

Цитата:
кто Вы кошечка в арабской шапочке что это оспаривать?)))

Кстати это психолог.
Имеет недвижимость в России и в Казахстане.
Очень дорогой психолог, потому в России все подъездами скупает.
Обратитесь как лучше к нему, не пожалейте денег ;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7009
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 12:59
#33
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Всем желаю доброго дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
111:
Обратитесь как лучше к нему, не пожалейте денег


Он с пациентами может дистанционно работать, ранее говорил, что собирает материал на научную работу, в основном эксперименты и исследования проводит :lol: :lol: :lol: .
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4286
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 13:00
#34
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Если девочке, которой сделали по телефону такое предложение 10 -12 лет, то верю, что она в шоке, в потоке отрицательных эмоций
Если старше, то это такой тепличный цветок, с гиперопекой мамочки, которая настолько трясётся над ребёнком, что не озаботилась хоть немного социализировать дочь, подготовить её к жизни среди сверстников
Современные дети уже чуть ли не с детского сада знают, что такое секс, и уж от звонка на телефон с таким подтекстом точно не попадают в больницу, приобретают брадикардию и т.п. Скорее всего, проблемы со здоровьем были и раньше
Точно, буря в стакане воды!
А уж перевод в другую школу - какой-то истеричный перегиб!
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4286
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 13:03
#35
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Цитата:
Kairat stayer:
Он с пациентами может дистанционно работать, ранее говорил, что собирает материал на научную работу, в основном эксперименты и исследования проводит


Кайрат, это реклама!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44858
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 13:10
#36
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Цитата:
Swt:

Цитата:
Значит жена что-то скрывает от вас :lol: и есть чего бояться!

Видите, вам везде мерещиться что то, ну не взяла и как она может скрывать что то?
Если она мне например трубку дает?
Я бы тоже не брал трубку, но у меня рабочий телефон и звонят постоянно незнакомцы, а детям то зачем?
Быстрее заберите телефон!
Ужос что там может посмотреть в интернете 15ти летняя девчонка!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7009
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 13:10
#37
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Цитата:
таноми52:
Кайрат, это реклама!


Не реклама, с его слов.
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S
§ Swt
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.25
Сообщений:
13
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 13:24
#38
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Цитата:
таноми52:

Да все верно детям должны объяснять родители про секс, про личные границы, про уважение. А этим звонившим этого родители не донесли и очень плохо сделали! Именно сексуальная безграмотность приводит к таким «шуточкам». А то что девочка заболела - так это следствие стресса! не все такие матерые подростки. Только комментаторам этой статьи которые явно в одной связке это кажется глупостью.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7918
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 13:29
#39
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Цитата:
abaika95:
даже кошечкам в шапочках

Ух ты! Так ласково Абайку здесь ещё никто не называл!
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S
§ Swt
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.25
Сообщений:
13
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 13:32
#40
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Цитата:
111:

Да хоть Юлий Цезарь. Что-то этот «психолог» пишет в комментариях а не в статье, такой важный а мнения не спросили🤭. Да и какая разница, где и какую недвижимость он имеет. Детки вам уже пора на обеденный сон))))) до свидания.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4286
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 13:41
#41
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Ух, ты, какая активная "яжемать"! :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7009
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 13:51
#42
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На мой взгляд, в настоящее время нужно минимизировать негативные последствия для защиты ребёнка, поддержать её. В заметке отмечено, что 16 мая на очередном заседании комиссии по правам несовершеннолетних приняли решение о переводе инициатора розыгрыша в другую школу с нового учебного года. Данная мера обезопасит пострадавшего ребёнка, не будет прямого контакта с правонарушительницей, первая не виновата в том, что произошло.

Каждый человек, не зависимо от возраста, имеет право на уважение и на личные границы. В данном случае, разовое воздействие на несовершеннолетнего ребёнка, которое носило характер словесного оскорбления, унижения, это уже нарушение норм поведения со стороны других детей, что привело, как отмечают к психологической травме и.т.д.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1596
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 14:24
#43
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Цитата:
таноми52:
Ух, ты, какая активная "яжемать"!

Да ну! Самая обычная - поржали и забыли.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4286
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 14:46
#44
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Часто зависаю на литсайтах,иногда заглядываю в молодёжную прозу.
Если верить авторам, то сексуальную жизнь подростки начинают чуть ли не со средней школы. А уж выпускница-девственница - чудо чудное!
(К сожалению, в моём окружении нет даже средних школьников, чтобы прояснить хоть что-то по этой теме)
Но, думаю, даже если это блеф, литературные преувеличения, то уж сексуальная просвещённость подростков, благодаря интернету и др.СМИ, уж точно на высоте.
И их не будет так колбасить от шутки по телефону, даже если она откровенно пошлая и циничная.
Всё дело в индивидуальности девочки.
И её мамы.
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