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≡ «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51813
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 15:00
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Моя бабушка по линии матери (нагашы аже) Кашима во время коллективизации и конфискации была на костанайщине, выйдя замуж. Я хотел бы поделиться с читателями ее воспоминаниями об ужасах того голодного времени, которые она со слезами вспоминала всю свою жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44856
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:00
#1
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Да, мы тоже недавно относительно встретились с кровными родичами, спустя 50 лет...
А нашли они меня где то лет 10 назад, но уже по интернету.
Нашего деда по отцу советская власть три раза раскулачивала и потом он перед исчезновением раздал своих сыновей в другие семьи.
Жесть конечно, как тогда вырезали 7 миллионов казахов.
Сколько бы сейчас народу было у нас..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44856
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:06
#2
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А дети и внуки дедов оказывается живут в Тюмени, Сургуте, в Екатеринбурге, кто то из них вернулись в Казахстан в Алматы, Кзылорду, Караганду.
До фига размножились то..
Причем те, кто живет в России ярые путинисты и патриоты СВО..
Тут они почти шепотом говорили об СВО и оглядывались, что их подслушивают.
Ну мы тему эту обходили, так мельком, онни с ужасом узнали что некоторые как я, против СВО и аж вздрогнули, когда я сказал что я против войны..
Ну вот как бывает..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7574
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:54
#3
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Мой дед- Құрманұлы Байтасқажы какис-то образом смог договориться с красными командирами и не подвергался особым гонениям, если не считать что несколько раз подвергался конфискаций уже нажитого после революция. Одним из первым купил сепаратор для молока и выкормил на обрате пять телят до осени,которых опять же отобрали. Помогал строить школу,контору,клуб не смотря на свой светскии статус муллы и дожил до возраста 90 лет
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11978
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 16:02
#4
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44856
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 16:23
#5
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Цитата:
Гога:
Автор комменты уже неоднократно выкладывает такую цифру ,

А тебе какую цифру надо?
Да даже 4-5 миллионов, значит это не преступление?
Семь миллионов мне всегда с детства старики говорили про них.
Узун кулак называется, как вот эта статься.
Или эта статья ложь?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2009
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 17:40
#6
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.....ни как не могу до сих пор найти своих предков,пленили их кочевые люди и увели в Бухарский эмират или Хивинское ханство на невольнеческие рынки,а там переправили в Индию или Ближний восток ....до конца 19 века совершались набеги уводили людей как живой товар....
Город Бухара, расположенный на Великом шёлковом пути, играл важную роль в торговле между Европой и Азией, в том числе и рабами. Бухара, известная как «Восточный купол ислама», стала центром масштабной работорговли Саманидского государства, которая закупала «сакалиба» (рабов славянского происхождения) из Древней Руси и продавала их на Ближний Восток[1]. Бухара также была важным узлом торговли тюркскими рабами из Центральной Азии, которых переправляли на Ближний Восток и в Индию. Там они на протяжении веков составляли основу гулямов. На территории Хивинского ханства работорговля также была распространена с древних времён. В Бухаре, Самарканде, Каракуле, Карши и Чарджу велась активная торговля преимущественно персидскими, русскими и некоторыми калмыцкими рабами, которых привозили туркмены, казахи и киргизы. С XVII по XIX века Хива была известна как печально знаменитый рынок рабов, где торговали персидскими и русскими пленниками.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
289
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 26.05.25 - 08:50
#7
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Есть такая наука- статистика. Вот ее цифры .В результате, в течение 1931—1933 годах умерло от 1,3 млн чел.. Около 1 миллиона казахов вынуждены были откочевать в сопредельные Казакской АССР регионы Российской Федерации, в том числе Киргизскую АССР, Каракалпакскую АССР, Саратовский, Сталинградский и Средневолжский края, Оренбургскую, Челябинскую, Омскую области, а также Западно-Сибирский край. Имели место откочёвки и в сопредельные союзные республики: Туркменскую ССР и Узбекскую ССР. За пределы СССР значительное число казахов откочевало в Китай, Монголию, Иран и Афганистан. Впоследствии 0,4 млн казахов совершили обратную откочёвку в Казахстан. А вот данные по СССР: Согласно заключению комиссии при Государственной Думе, на территории Поволжья, Центрально-Чернозёмной области, Северного Кавказа, Урала, Крыма, части Западной Сибири, Казахстана, Украины и Белоруссии «от голода и болезней, связанных с недоеданием», в 1932—1933 годах погибло около 7 млн человек, причиной чему были «репрессивные меры для обеспечения хлебозаготовок», которые «значительно усугубили тяжёлые последствия неурожая 1932 года». Сравнительный анализ переписей населения 1926 и 1937 годов показывает сокращение сельского населения в районах СССР, поражённых голодом 1932—1933 годов: в Казахстане — на 30,9 %, в Поволжье — на 23 %, в Украинской ССР — на 20,5 %, на Северном Кавказе — на 20,4 %. Однако в этот период происходил массовый отток населения в города, где шла индустриализация. На территории РСФСР (без учёта Казакской АССР) от голода погибло 2,5 млн человек.. вот эти цифры реально похожи на правду
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
289
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 26.05.25 - 11:26
#8
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Так что если вы такой специалист по этому вопросу, тем более преподаватель- изучайте его досконально, а врать НЕ НАДО. Голод был у всех в это время, и число погибших было немаленьким...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18151
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 26.05.25 - 11:42
#9
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Цитата:
111:
Жесть конечно, как тогда вырезали 7 миллионов казахов. Сколько бы сейчас народу было у нас..

кто вырезал? где когда?
и как могли 7 миллионов вырезать если до голода 20ых казахов было около 3,7 млн? а в 37 году было 2,8
миллион погиб да
на украине погибло (точнее не досчитались к 37 году) около 5 млн человек
всегда интересно было как татары живущие в Поволжье где также бушевал голод не сократились а даже увеличились на 700 тыс населения к переписи 37 года? хотя рядом живущие мордва и немцы сократились в населении

Цитата:
родом из Шанхая2022:
В Бухаре, Самарканде, Каракуле, Карши и Чарджу велась активная торговля преимущественно персидскими, русскими и некоторыми калмыцкими рабами, которых привозили туркмены, казахи и киргизы. С XVII по XIX века Хива была известна как печально знаменитый рынок рабов, где торговали персидскими и русскими пленниками.

это вообще к чему?
типа обоснование раньше узбеки людьми торговали за это мы им голод устроили правда чуть ошиблись народом? или что? Цитата:
Михаил:
врать НЕ НАДО. Голод был у всех в это время, и число погибших было немаленьким...

а он где-то врет про численность? вроде просто историю семьи рассказывает
или когда рассказывают про трагедию в семье надо всегда упоминать что в сша черных линчевали а в афирке люди от малярии умирали?
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