Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51813
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
Читать новость
Читать новость
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 10:57
Цитата:
Ну тут тебе и карты в руки. Беседуйте
abaika95:
Тут мне кажется психологу нужно именно с матерью надо побеседовать
Тут мне кажется психологу нужно именно с матерью надо побеседовать
Ну тут тебе и карты в руки. Беседуйте
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.25
- Сообщений:
- 6
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:08
Комментарий проходит проверку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44856
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:10
Цитата:
Хм..
А зачем ей телефон тогда, раз телефон может прикоснуться к половым или как его там, органам?
Просто не давайте своему ребенку телефон, раз так полагаете, это же логично
И не брать не знакомые номера.
Зачем взяла то?
покушаться на половую неприкосновенность несовершеннолетней!
Хм..
А зачем ей телефон тогда, раз телефон может прикоснуться к половым или как его там, органам?
Просто не давайте своему ребенку телефон, раз так полагаете, это же логично
И не брать не знакомые номера.
Зачем взяла то?
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:13
Цитата:
Ты как всегда, в своем репертуаре
111:
Ты как всегда, в своем репертуаре
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18151
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 11:15
Цитата:
написано же
у ее дочери был давний конфликт с этой девочкой: - Еще с конца четвертого класса она хотела общаться с моей дочерью, а та ей не отказала, но и дружить не стала. То есть та девочка навязывалась. И потом в течение 5 лет продолжала заниматься буллингом, сплетнями и кознями против моей дочери.
получается пострадавшая девочка первая проявила не этичность и по сути бестактность граничащую с буллингом когда вместо общения либо однозначного отказа в дружбе заигнорила другую девочку
и вот закрутилось-завертелось) Цитата:
несут
какое наказание понесли родители пацанов которые звонили по телефону? Цитата:
мир жесток
тяжело конечно этой девочке и ее маме дальше будет если стресс возникает даже от таких шуток))
Цитата:
ой как громко
государство-власть
давайте проще
школа боясь конфликтов решило замять дело быстрей быстрей
если бы семья той девочки пошла в суд там бы еще не понятно как дело кончилось Цитата:
ну допустим сегодня я юрист
завтра врачом-офтальмологом стану
послезавтра историком по международным отношениям
свободу слова у нас еще никто не отменял и свободу обмена мнениями
даже кошечкам в шапочках
maxsaf:
можно прямым текстом спросить, из-за чего она так на девчонку взьелась.
можно прямым текстом спросить, из-за чего она так на девчонку взьелась.
написано же
у ее дочери был давний конфликт с этой девочкой: - Еще с конца четвертого класса она хотела общаться с моей дочерью, а та ей не отказала, но и дружить не стала. То есть та девочка навязывалась. И потом в течение 5 лет продолжала заниматься буллингом, сплетнями и кознями против моей дочери.
получается пострадавшая девочка первая проявила не этичность и по сути бестактность граничащую с буллингом когда вместо общения либо однозначного отказа в дружбе заигнорила другую девочку
и вот закрутилось-завертелось) Цитата:
Swt:
Родители несут ответственность за детей.
Родители несут ответственность за детей.
несут
какое наказание понесли родители пацанов которые звонили по телефону? Цитата:
Swt:
С чужим ребенком так делать нельзя! За все есть цена и расплата!
С чужим ребенком так делать нельзя! За все есть цена и расплата!
мир жесток
тяжело конечно этой девочке и ее маме дальше будет если стресс возникает даже от таких шуток))
Цитата:
Swt:
В данном случае государство и власть поддержали маму девочки
В данном случае государство и власть поддержали маму девочки
ой как громко
государство-власть
давайте проще
школа боясь конфликтов решило замять дело быстрей быстрей
если бы семья той девочки пошла в суд там бы еще не понятно как дело кончилось Цитата:
Swt:
кто Вы кошечка в арабской шапочке что это оспаривать?
кто Вы кошечка в арабской шапочке что это оспаривать?
ну допустим сегодня я юрист
завтра врачом-офтальмологом стану
послезавтра историком по международным отношениям
свободу слова у нас еще никто не отменял и свободу обмена мнениями
даже кошечкам в шапочках
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:16
Светлана, ваш конфликт исчерпан. Дальнейшая эскалация может только навредить психологическому состоянию вашего ребенка.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44856
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:18
Цитата:
Цитата:
Просто логика.
Если какие то дяди звонят твоему ребенку, ты как мать, должна ребенка оградить от этого.
Даже моя жена в 40 лет старается не брать не знакомые номера, а тут ребенок берет и берет
По рукам и в угол!
maxsaf:
Цитата:
Ты как всегда, в своем репертуаре
Просто логика.
Если какие то дяди звонят твоему ребенку, ты как мать, должна ребенка оградить от этого.
Даже моя жена в 40 лет старается не брать не знакомые номера, а тут ребенок берет и берет
По рукам и в угол!
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:20
Цитата:
Ну всё, суд решил, зачем ещё сюда это выносить? Вы ждали поддержки? Жестокий мир не оправдал ваших ожиданий?
Swt:
И то что они ненадлежащее исполнили обязанности это факт! Это решил суд а не комментаторы!
И то что они ненадлежащее исполнили обязанности это факт! Это решил суд а не комментаторы!
Ну всё, суд решил, зачем ещё сюда это выносить? Вы ждали поддержки? Жестокий мир не оправдал ваших ожиданий?
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:24
Цитата:
Я все прочитал и прекрасно понял. Девочка, которой звонили - лидер в классе (из текста статьи)
А девочка, которая была в компании студентов - жертва семейных отношений и жертва плохого воспитания папы-военного, с ваших слов.
Swt:
Нет не девочка которой звонили! А девочка которая была в компании ребят. Статью читайте пожалуйста
Нет не девочка которой звонили! А девочка которая была в компании ребят. Статью читайте пожалуйста
Я все прочитал и прекрасно понял. Девочка, которой звонили - лидер в классе (из текста статьи)
А девочка, которая была в компании студентов - жертва семейных отношений и жертва плохого воспитания папы-военного, с ваших слов.
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:29
Цитата:
Я не понял, это вы сейчас комментаторам угрожаете? В тексте статьи об угрозах ничего не говорится.
[Исправлено: maxsaf, 26.05.2025 - 12:29]
Swt:
И это не шутка, это угроза!
И это не шутка, это угроза!
Я не понял, это вы сейчас комментаторам угрожаете? В тексте статьи об угрозах ничего не говорится.
[Исправлено: maxsaf, 26.05.2025 - 12:29]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 93
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Gljuk
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать