Отправлено: - 11:42

111:

Жесть конечно, как тогда вырезали 7 миллионов казахов. Сколько бы сейчас народу было у нас..

родом из Шанхая2022:

В Бухаре, Самарканде, Каракуле, Карши и Чарджу велась активная торговля преимущественно персидскими, русскими и некоторыми калмыцкими рабами, которых привозили туркмены, казахи и киргизы. С XVII по XIX века Хива была известна как печально знаменитый рынок рабов, где торговали персидскими и русскими пленниками.

Михаил:

врать НЕ НАДО. Голод был у всех в это время, и число погибших было немаленьким...

Цитата:кто вырезал? где когда?и как могли 7 миллионов вырезать если до голода 20ых казахов было около 3,7 млн? а в 37 году было 2,8миллион погиб дана украине погибло (точнее не досчитались к 37 году) около 5 млн человеквсегда интересно было как татары живущие в Поволжье где также бушевал голод не сократились а даже увеличились на 700 тыс населения к переписи 37 года? хотя рядом живущие мордва и немцы сократились в населенииЦитата:это вообще к чему?типа обоснование раньше узбеки людьми торговали за это мы им голод устроили правда чуть ошиблись народом? или что? Цитата:а он где-то врет про численность? вроде просто историю семьи рассказываетили когда рассказывают про трагедию в семье надо всегда упоминать что в сша черных линчевали а в афирке люди от малярии умирали?