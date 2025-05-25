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≡ Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51813
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 25.05.25 - 09:28
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Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27809
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 10:57
#15
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Цитата:
abaika95:
Тут мне кажется психологу нужно именно с матерью надо побеседовать

Ну тут тебе и карты в руки. Беседуйте :lol:
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S
§ Swt
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.25
Сообщений:
6
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:08
#16
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44856
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:10
#17
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Цитата:
покушаться на половую неприкосновенность несовершеннолетней!

Хм..
А зачем ей телефон тогда, раз телефон может прикоснуться к половым или как его там, органам?
Просто не давайте своему ребенку телефон, раз так полагаете, это же логично
И не брать не знакомые номера.
Зачем взяла то?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27809
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:13
#18
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Цитата:
111:

Ты как всегда, в своем репертуаре
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18151
Re: Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась...
Отправлено: 26.05.25 - 11:15
#19
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Цитата:
maxsaf:
можно прямым текстом спросить, из-за чего она так на девчонку взьелась.

написано же
у ее дочери был давний конфликт с этой девочкой: - Еще с конца четвертого класса она хотела общаться с моей дочерью, а та ей не отказала, но и дружить не стала. То есть та девочка навязывалась. И потом в течение 5 лет продолжала заниматься буллингом, сплетнями и кознями против моей дочери.

получается пострадавшая девочка первая проявила не этичность и по сути бестактность граничащую с буллингом когда вместо общения либо однозначного отказа в дружбе заигнорила другую девочку
и вот закрутилось-завертелось) Цитата:
Swt:
Родители несут ответственность за детей.

несут
какое наказание понесли родители пацанов которые звонили по телефону? Цитата:
Swt:
С чужим ребенком так делать нельзя! За все есть цена и расплата!

мир жесток
тяжело конечно этой девочке и ее маме дальше будет если стресс возникает даже от таких шуток))
Цитата:
Swt:
В данном случае государство и власть поддержали маму девочки

ой как громко
государство-власть
давайте проще
школа боясь конфликтов решило замять дело быстрей быстрей
если бы семья той девочки пошла в суд там бы еще не понятно как дело кончилось Цитата:
Swt:
кто Вы кошечка в арабской шапочке что это оспаривать?

ну допустим сегодня я юрист
завтра врачом-офтальмологом стану
послезавтра историком по международным отношениям
свободу слова у нас еще никто не отменял и свободу обмена мнениями
даже кошечкам в шапочках
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27809
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:16
#20
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Светлана, ваш конфликт исчерпан. Дальнейшая эскалация может только навредить психологическому состоянию вашего ребенка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44856
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:18
#21
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты как всегда, в своем репертуаре

Просто логика.
Если какие то дяди звонят твоему ребенку, ты как мать, должна ребенка оградить от этого.
Даже моя жена в 40 лет старается не брать не знакомые номера, а тут ребенок берет и берет
По рукам и в угол!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27809
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:20
#22
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Цитата:
Swt:
И то что они ненадлежащее исполнили обязанности это факт! Это решил суд а не комментаторы!

Ну всё, суд решил, зачем ещё сюда это выносить? Вы ждали поддержки? Жестокий мир не оправдал ваших ожиданий?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27809
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:24
#23
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Цитата:
Swt:
Нет не девочка которой звонили! А девочка которая была в компании ребят. Статью читайте пожалуйста

Я все прочитал и прекрасно понял. Девочка, которой звонили - лидер в классе (из текста статьи)
А девочка, которая была в компании студентов - жертва семейных отношений и жертва плохого воспитания папы-военного, с ваших слов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27809
Когда шутка - уже насилие. Подростковая «игра» обернулась психологической травмой и скандалом
Отправлено: 26.05.25 - 11:29
#24
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Цитата:
Swt:
И это не шутка, это угроза!

Я не понял, это вы сейчас комментаторам угрожаете? В тексте статьи об угрозах ничего не говорится.

[Исправлено: maxsaf, 26.05.2025 - 12:29]
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