Отправлено: - 11:15

maxsaf:

можно прямым текстом спросить, из-за чего она так на девчонку взьелась.

Swt:

Родители несут ответственность за детей.

Swt:

С чужим ребенком так делать нельзя! За все есть цена и расплата!

Swt:

В данном случае государство и власть поддержали маму девочки

Swt:

кто Вы кошечка в арабской шапочке что это оспаривать?

Цитата:написано жеу ее дочери был давний конфликт с этой девочкой: - Еще с конца четвертого класса она хотела общаться с моей дочерью, а та ей не отказала, но и дружить не стала. То есть та девочка навязывалась. И потом в течение 5 лет продолжала заниматься буллингом, сплетнями и кознями против моей дочери.получается пострадавшая девочка первая проявила не этичность и по сути бестактность граничащую с буллингом когда вместо общения либо однозначного отказа в дружбе заигнорила другую девочкуи вот закрутилось-завертелось) Цитата:несуткакое наказание понесли родители пацанов которые звонили по телефону? Цитата:мир жестоктяжело конечно этой девочке и ее маме дальше будет если стресс возникает даже от таких шуток))Цитата:ой как громкогосударство-властьдавайте прощешкола боясь конфликтов решило замять дело быстрей быстрейесли бы семья той девочки пошла в суд там бы еще не понятно как дело кончилось Цитата:ну допустим сегодня я юристзавтра врачом-офтальмологом станупослезавтра историком по международным отношениямсвободу слова у нас еще никто не отменял и свободу обмена мнениямидаже кошечкам в шапочках