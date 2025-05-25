Отправлено: - 07:31

YESNO:

очень большой процент разводов после иммиграции .про Канаду не знаю а вот про USA знаю. У меня там сыновья живут.

Согласно данным Статистического управления Канады, уровень разводов среди женщин-иммигранток почти вдвое ниже, чем у женщин, родившихся в Канаде. В 2017 году 43% канадских женщин расстались со своими первыми партнерами, по сравнению с 24% иммигрировавших женщин. Эта тенденция сохраняется и для мужчин: уровень разводов был вдвое более распространен среди людей, родившихся в Канаде (40%), чем у иммигрантов (18%) для тех, кто родился между 1965 и 1997 годами. Это может объясняться тем, что иммигранты более ответственно подходят к браку, ценят стабильность семьи в новой стране и, возможно, имеют более консервативные взгляды на развод.

Цитата:Ваши данные не подтверждаются:Цитата:есть похожие данные и по США, которые подтверждают, что иммигрантские семьи в среднем более стабильны, чем семьи уроженцев США.В целом, иммигранты в США имеют более низкие показатели разводов по сравнению с гражданами, родившимися в США (native-born Americans).* Например, в 2019 году среди женатых иммигрантов в возрасте 18-64 лет, на 1000 человек приходилось 13 разводов, в то время как среди родившихся в США — 20 разводов на 1000 человек в той же возрастной группе.* Согласно отчету Бюро переписи населения США, среди тех, кто когда-либо состоял в браке, большая доля уроженцев (36%) когда-либо разводились, по сравнению с иностранцами (20%).