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Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51812
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 18:31
Америку романтизируют традиционно. От хруста бейгла в нью-йоркском кафе до голливудской аллеи славы в Лос-Анджелес - все кажется настолько красивым, что хочется попасть туда хотя бы однажды. Но за кадром остается главное - люди, их опыт, страх, одиночество и рост. Новое поколение костанайцев выросло на образах из западной культуры. Но на самом ли деле все так, как в фильмах?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44847
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 23:30
Цитата:
Ну это естественно, семьям там делать нечего.
Никто, ни она или ты не выдержат, если какие то гринго будут тюкать твою жену или мужа на глазах..
Vit:
меня друзья кто давно в Германию семьями уехали, почти все развелись. В
меня друзья кто давно в Германию семьями уехали, почти все развелись. В
Ну это естественно, семьям там делать нечего.
Никто, ни она или ты не выдержат, если какие то гринго будут тюкать твою жену или мужа на глазах..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1653
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 26.05.25 - 00:50
[video]https://youtube.com/shorts/c25vsiB6KkI?si=Zq_dLtr1WpoJaPCB[/video]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1653
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 26.05.25 - 00:53
Цитата:
понятно лотерея. про это можно и не писать весь мир играет.
111:
Подал в Казахстане, там же потом и нашел
Подал в Казахстане, там же потом и нашел
понятно лотерея. про это можно и не писать весь мир играет.
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 07:31
Цитата:
Ваши данные не подтверждаются:
Цитата:
есть похожие данные и по США, которые подтверждают, что иммигрантские семьи в среднем более стабильны, чем семьи уроженцев США.
В целом, иммигранты в США имеют более низкие показатели разводов по сравнению с гражданами, родившимися в США (native-born Americans).
* Например, в 2019 году среди женатых иммигрантов в возрасте 18-64 лет, на 1000 человек приходилось 13 разводов, в то время как среди родившихся в США — 20 разводов на 1000 человек в той же возрастной группе.
* Согласно отчету Бюро переписи населения США, среди тех, кто когда-либо состоял в браке, большая доля уроженцев (36%) когда-либо разводились, по сравнению с иностранцами (20%).
YESNO:
очень большой процент разводов после иммиграции .про Канаду не знаю а вот про USA знаю. У меня там сыновья живут.
очень большой процент разводов после иммиграции .про Канаду не знаю а вот про USA знаю. У меня там сыновья живут.
Ваши данные не подтверждаются:
Цитата:
Согласно данным Статистического управления Канады, уровень разводов среди женщин-иммигранток почти вдвое ниже, чем у женщин, родившихся в Канаде. В 2017 году 43% канадских женщин расстались со своими первыми партнерами, по сравнению с 24% иммигрировавших женщин. Эта тенденция сохраняется и для мужчин: уровень разводов был вдвое более распространен среди людей, родившихся в Канаде (40%), чем у иммигрантов (18%) для тех, кто родился между 1965 и 1997 годами. Это может объясняться тем, что иммигранты более ответственно подходят к браку, ценят стабильность семьи в новой стране и, возможно, имеют более консервативные взгляды на развод.
есть похожие данные и по США, которые подтверждают, что иммигрантские семьи в среднем более стабильны, чем семьи уроженцев США.
В целом, иммигранты в США имеют более низкие показатели разводов по сравнению с гражданами, родившимися в США (native-born Americans).
* Например, в 2019 году среди женатых иммигрантов в возрасте 18-64 лет, на 1000 человек приходилось 13 разводов, в то время как среди родившихся в США — 20 разводов на 1000 человек в той же возрастной группе.
* Согласно отчету Бюро переписи населения США, среди тех, кто когда-либо состоял в браке, большая доля уроженцев (36%) когда-либо разводились, по сравнению с иностранцами (20%).
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 07:33
Цитата:
У тебя видимо, в прошлом уже что-то подобное было, раз бредишь этим вопросом.
111:
если какие то гринго будут тюкать твою жену или мужа на глазах..
если какие то гринго будут тюкать твою жену или мужа на глазах..
У тебя видимо, в прошлом уже что-то подобное было, раз бредишь этим вопросом.
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 26.05.25 - 07:41
Теперь по статье:
Выводы ребят сделали прям моё почтение. Оказывается, если пахать на нескольких работах - да по 12 часов в день, то можно чего-то добиться. Железобетонная логика. Вот только нужно ли ехать за этим через океан? Сомнительно. Студентам конечно интересно мир посмотреть, здоровье позволяет работать от рассвета до заката. Ну, посмотрели, и домой. Неудачные примеры для подражания. Я больше люблю истории про студентов, которые не катались по ворк энд трэвел, а катались по олимпиадам, а потом получили оффер в FAANG. Теперь сидят в приличном офисе, по 8 часов, созвоны, митинги, кофеек с пончиками попивают, тикеты закрывают
Выводы ребят сделали прям моё почтение. Оказывается, если пахать на нескольких работах - да по 12 часов в день, то можно чего-то добиться. Железобетонная логика. Вот только нужно ли ехать за этим через океан? Сомнительно. Студентам конечно интересно мир посмотреть, здоровье позволяет работать от рассвета до заката. Ну, посмотрели, и домой. Неудачные примеры для подражания. Я больше люблю истории про студентов, которые не катались по ворк энд трэвел, а катались по олимпиадам, а потом получили оффер в FAANG. Теперь сидят в приличном офисе, по 8 часов, созвоны, митинги, кофеек с пончиками попивают, тикеты закрывают
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