Отправлено: - 23:30

Vit:

меня друзья кто давно в Германию семьями уехали, почти все развелись. В

Цитата:Ну это естественно, семьям там делать нечего.Никто, ни она или ты не выдержат, если какие то гринго будут тюкать твою жену или мужа на глазах..