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≡ Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51812
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 18:31
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Америку романтизируют традиционно. От хруста бейгла в нью-йоркском кафе до голливудской аллеи славы в Лос-Анджелес - все кажется настолько красивым, что хочется попасть туда хотя бы однажды. Но за кадром остается главное - люди, их опыт, страх, одиночество и рост. Новое поколение костанайцев выросло на образах из западной культуры. Но на самом ли деле все так, как в фильмах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44847
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 23:30
#15
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Цитата:
Vit:
меня друзья кто давно в Германию семьями уехали, почти все развелись. В

Ну это естественно, семьям там делать нечего.
Никто, ни она или ты не выдержат, если какие то гринго будут тюкать твою жену или мужа на глазах..
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