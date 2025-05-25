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≡ Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51812
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 18:31
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Америку романтизируют традиционно. От хруста бейгла в нью-йоркском кафе до голливудской аллеи славы в Лос-Анджелес - все кажется настолько красивым, что хочется попасть туда хотя бы однажды. Но за кадром остается главное - люди, их опыт, страх, одиночество и рост. Новое поколение костанайцев выросло на образах из западной культуры. Но на самом ли деле все так, как в фильмах?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16587
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 25.05.25 - 18:31
#1
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Молодцы. Молодеж езжайте, дерзайте, не чего не бойтесь, перед вами весь мир.
А эту страну погубит коррупция и нацпаты.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
229
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 25.05.25 - 19:05
#2
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я так думаю сначала нужно украсть у страны деньги потом уже куда то ехать. стартовы й капитал откуда? как писал карл марс этот капитал всегда имеет криминальное начало, даже если твой пака что тебе дал денег, и он успешный фермер, то он в начальном пути не платил зарплату эксплуатировал человека за отходы и прочее. А так откуда ввзять чтоб туда уехать? где можно честно молодому заработать? почему считаю что нужно украсть? прежде чем пинать почитайте заголовки за последние 10 лет , и задумайтесь в каком масштабе эту страну разворовали!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44847
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 25.05.25 - 19:56
#3
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Цитата:
особенно чеченцы и русские.

Мы русские и с нами Бог!
И заметьте, ни у кого нет друзей украинцев, даже у меня, я с ними не дружен от слова Вообще.
Русские и чечены да.
Почему?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44847
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 20:42
#4
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А мечта реальна, особенно если девушку заберет Янки, причем любого цвета или количества денег, ну и парням, привет Рустаму Солнцеву, это реальней некуда.
Ну а самим пробиваться, это конечно тоже можно, но гораздо сложнее..
Одна Грин карта чего стоит..
Хотя и по работе есть пути, хорошие, чтоб остаться в Штатах без женитьбы на старой Янки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44847
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 25.05.25 - 20:47
#5
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Наш старший подал на Грин карту, а теперь бабу нашел, семейным там да, туда особо не стоит думаю соваться.
Она официантка допустим и ее хлопает по заду какой то мексикашка, он там же работают грузчиком и видит это…
Либо топор, либо смирение, что жена стала чуть ли не простите уткой..
Для семейных это тяжело..
Вот для семьи там не место.,
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27790
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 22:19
#6
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Цитата:
111:
Для семейных это тяжело.. Вот для семьи там не место.,

Ты понятия не имеешь, что там и как, а ещё что-то тут говорить пытаешься.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1651
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 25.05.25 - 22:27
#7
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Цитата:
111:
Наш старший подал на Грин карту, а теперь бабу нашел

ничего не понятно,но очень интересно ?
где подал , где нашел ?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1651
Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...
Отправлено: 25.05.25 - 22:27
#8
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Цитата:
maxsaf:
Ты понятия не имеешь, что там и как

а как там и как ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27790
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 22:41
#9
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Цитата:
111:
Наш старший подал на Грин карту

После Австрии, или куда вы там его хотели отправить - он даже патриотом побыл немножко. Опять передумали? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27790
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 22:44
#10
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Цитата:
YESNO:
а как там и как ?

Вполне нормально, это я вам как семейный человек говорю. Цитата:
111:
Она официантка допустим и ее хлопает по заду какой то мексикашка

В ваших ресторанах хлопают так, что насмерть захлопывают, Бешимбаев не даст соврать.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1651
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 22:45
#11
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Цитата:
111:
Наш старший подал на Грин карту

он подавал заявку на участие в лотерее но даже сам выигрыш не гарантирует иммиграцию в США
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1651
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 22:48
#12
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Цитата:
maxsaf:
Вполне нормально, это я вам как семейный человек говорю.

очень большой процент разводов после иммиграции .про Канаду не знаю а вот про USA знаю. У меня там сыновья живут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16587
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 22:58
#13
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Цитата:
YESNO:
очень большой процент разводов после иммиграции

Блин точно. У меня друзья кто давно в Германию семьями уехали, почти все развелись. Видимо новая жизнь семьи разрушает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44847
Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя молодыми людьми, чья дорога пролегла далеко за пределы Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 23:28
#14
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Цитата:
YESNO:
ничего не понятно,но очень интересно ? где подал , где нашел ?

Подал в Казахстане, там же потом и нашел
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