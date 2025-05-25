Отправлено: - 14:16

Светлана Токарева также сообщила, что ее дочери в поликлинике дали справку ВКК о переводе на дистанционный формат обучения в связи с состоянием здоровья.

Судя по материалу больше похоже на то что мать пострадавшей девочки просто сводит счёты с семьёй другой девочкиВидимо давний конфликт и мать решила на этом отыграть по полнойНу чё за бред переводить девочку в другую школу за то что та похулиганила? Понимаю были бы постоянные приводы и обнаруженные факты ее девиантного поведения которое мешает остальным, но нет жеОдин косяк и всё уже истерикаИ да кстати у матери именно пунктик чтобы наказали родителей и именно обоих особенно военнослужащего отцаЗачем ей это? Тут мне кажется психологу нужно именно с матерью надо побеседоватьЦитата:Ну и всёЗачем ту другую девочку то переводить если твоя так и так дома учится?