Re: Реальна ли американская мечта? - «НГ» поговорила с двумя...

Отправлено: - 19:05

я так думаю сначала нужно украсть у страны деньги потом уже куда то ехать. стартовы й капитал откуда? как писал карл марс этот капитал всегда имеет криминальное начало, даже если твой пака что тебе дал денег, и он успешный фермер, то он в начальном пути не платил зарплату эксплуатировал человека за отходы и прочее. А так откуда ввзять чтоб туда уехать? где можно честно молодому заработать? почему считаю что нужно украсть? прежде чем пинать почитайте заголовки за последние 10 лет , и задумайтесь в каком масштабе эту страну разворовали!