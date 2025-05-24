Отправлено: - 18:08

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ПС - меня устраивают, те 2-3 раза в год, что я на "север" - 520 км ездил, как правило без проблем за 5-6-ть часов преодолевал,

Цитата:....проедь в рабочии дни через Бремен и Гамбург в сторону Фленсбурга семёрка стоит там с обеих сторон тоннеля идёт ремонт....однёрка стоит в районе Бремена...Камен тоже самое