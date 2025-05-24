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≡ Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51812
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Отправлено: 24.05.25 - 18:48
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- И каждая яма откликается у меня какими-то нехорошими словами в адрес руководства города. Бессовестные, почему не делаете дороги? Но, к сожалению, пока нам средств не хватает, - сказал аким Рудного на встрече с населением.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2009
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 25.05.25 - 18:08
#15
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - меня устраивают, те 2-3 раза в год, что я на "север" - 520 км ездил, как правило без проблем за 5-6-ть часов преодолевал,


....проедь в рабочии дни через Бремен и Гамбург в сторону Фленсбурга семёрка стоит там с обеих сторон тоннеля идёт ремонт....однёрка стоит в районе Бремена...Камен тоже самое
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