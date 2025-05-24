Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...

Отправлено: - 00:34

- Межремонтный интервал сегодня 5 лет, то есть каждый год мы должны положить 50 км нового асфальта, чтобы дороги были хорошими, - сказал Ионенко. - На ремонт 1 км дороги в среднем нужно 70 млн тенге. Умножаем эту цифру на 50 и получаем 3,5 млрд тенге затрат ежегодно. При этом на ремонт дорог по данным акима в 2023 году было выделено 609 млн тенге. В 2024 году потратили 2,5 млрд тенге, но и этого недостаточно. - Недофинансирование этой программы приводит в конечном итоге к плохим дорогам, - резюмировал аким. - А потом все возмущаются и жалуются.

Новая энергия.

В ЕС все больше нефти из Казахстана. Казахстан стал третьим поставщиком нефти для ЕС и Германии.Казахстан занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в ЕС по итогам 2024 года, следует из данных Евростата. Его доля составила 11,5%. На полшага впереди - Норвегия (12,1%), а лидером стали США (15,4%). В структуре германского импорта доля Казахстана оказалась даже выше, чем в среднем по ЕС, - 13,5%, на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). В 2025 году она может стать еще заметнее. Ранее крупнейшим поставщиком нефти в ЕС с большим отрывом была Россия, но после начала войны в Украине и введения санкций ее доля сократилась практически до нуля. Это и открыло дорогу новым поставщикам, в том числе Казахстану.В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что компания "КазМунайГаз" договаривается о поставках в 2025 году до 2,2 млн тонн нефти с Карачаганакского месторождения на нефтеперерабатывающий завод PCK в германском Шведте по трубопроводу "Дружба". Предприятие перешло на казахстанскую нефть с российской (они похожи по характеристикам) после прекращения поставок из России2,2 млн тонн - существенное увеличение по сравнению с 2024 годом, в котором поставки составили немногим менее 1,5 млн тонн. В 2023 году, когда PCK начал получать казахстанскую нефть, они не дотянули до 1 млн. По словам Аккенженова, германские партнеры потенциально заинтересованы в расширении поставок до 2,5 млн тонн в год. Впрочем, окончательных договоренностей пока нет..