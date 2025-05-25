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«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51812
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 15:00
Моя бабушка по линии матери (нагашы аже) Кашима во время коллективизации и конфискации была на костанайщине, выйдя замуж. Я хотел бы поделиться с читателями ее воспоминаниями об ужасах того голодного времени, которые она со слезами вспоминала всю свою жизнь.
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Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:00
Да, мы тоже недавно относительно встретились с кровными родичами, спустя 50 лет...
А нашли они меня где то лет 10 назад, но уже по интернету.
Нашего деда по отцу советская власть три раза раскулачивала и потом он перед исчезновением раздал своих сыновей в другие семьи.
Жесть конечно, как тогда вырезали 7 миллионов казахов.
Сколько бы сейчас народу было у нас..
А нашли они меня где то лет 10 назад, но уже по интернету.
Нашего деда по отцу советская власть три раза раскулачивала и потом он перед исчезновением раздал своих сыновей в другие семьи.
Жесть конечно, как тогда вырезали 7 миллионов казахов.
Сколько бы сейчас народу было у нас..
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:06
А дети и внуки дедов оказывается живут в Тюмени, Сургуте, в Екатеринбурге, кто то из них вернулись в Казахстан в Алматы, Кзылорду, Караганду.
До фига размножились то..
Причем те, кто живет в России ярые путинисты и патриоты СВО..
Тут они почти шепотом говорили об СВО и оглядывались, что их подслушивают.
Ну мы тему эту обходили, так мельком, онни с ужасом узнали что некоторые как я, против СВО и аж вздрогнули, когда я сказал что я против войны..
Ну вот как бывает..
До фига размножились то..
Причем те, кто живет в России ярые путинисты и патриоты СВО..
Тут они почти шепотом говорили об СВО и оглядывались, что их подслушивают.
Ну мы тему эту обходили, так мельком, онни с ужасом узнали что некоторые как я, против СВО и аж вздрогнули, когда я сказал что я против войны..
Ну вот как бывает..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7573
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:54
Мой дед- Құрманұлы Байтасқажы какис-то образом смог договориться с красными командирами и не подвергался особым гонениям, если не считать что несколько раз подвергался конфискаций уже нажитого после революция. Одним из первым купил сепаратор для молока и выкормил на обрате пять телят до осени,которых опять же отобрали. Помогал строить школу,контору,клуб не смотря на свой светскии статус муллы и дожил до возраста 90 лет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11978
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 16:02
Комментарий удален модератором.
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 16:23
Цитата:
А тебе какую цифру надо?
Да даже 4-5 миллионов, значит это не преступление?
Семь миллионов мне всегда с детства старики говорили про них.
Узун кулак называется, как вот эта статься.
Или эта статья ложь?
Гога:
Автор комменты уже неоднократно выкладывает такую цифру ,
Автор комменты уже неоднократно выкладывает такую цифру ,
А тебе какую цифру надо?
Да даже 4-5 миллионов, значит это не преступление?
Семь миллионов мне всегда с детства старики говорили про них.
Узун кулак называется, как вот эта статься.
Или эта статья ложь?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2009
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 17:40
.....ни как не могу до сих пор найти своих предков,пленили их кочевые люди и увели в Бухарский эмират или Хивинское ханство на невольнеческие рынки,а там переправили в Индию или Ближний восток ....до конца 19 века совершались набеги уводили людей как живой товар....
Город Бухара, расположенный на Великом шёлковом пути, играл важную роль в торговле между Европой и Азией, в том числе и рабами. Бухара, известная как «Восточный купол ислама», стала центром масштабной работорговли Саманидского государства, которая закупала «сакалиба» (рабов славянского происхождения) из Древней Руси и продавала их на Ближний Восток[1]. Бухара также была важным узлом торговли тюркскими рабами из Центральной Азии, которых переправляли на Ближний Восток и в Индию. Там они на протяжении веков составляли основу гулямов. На территории Хивинского ханства работорговля также была распространена с древних времён. В Бухаре, Самарканде, Каракуле, Карши и Чарджу велась активная торговля преимущественно персидскими, русскими и некоторыми калмыцкими рабами, которых привозили туркмены, казахи и киргизы. С XVII по XIX века Хива была известна как печально знаменитый рынок рабов, где торговали персидскими и русскими пленниками.
Город Бухара, расположенный на Великом шёлковом пути, играл важную роль в торговле между Европой и Азией, в том числе и рабами. Бухара, известная как «Восточный купол ислама», стала центром масштабной работорговли Саманидского государства, которая закупала «сакалиба» (рабов славянского происхождения) из Древней Руси и продавала их на Ближний Восток[1]. Бухара также была важным узлом торговли тюркскими рабами из Центральной Азии, которых переправляли на Ближний Восток и в Индию. Там они на протяжении веков составляли основу гулямов. На территории Хивинского ханства работорговля также была распространена с древних времён. В Бухаре, Самарканде, Каракуле, Карши и Чарджу велась активная торговля преимущественно персидскими, русскими и некоторыми калмыцкими рабами, которых привозили туркмены, казахи и киргизы. С XVII по XIX века Хива была известна как печально знаменитый рынок рабов, где торговали персидскими и русскими пленниками.
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