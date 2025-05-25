Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...

Отправлено: - 17:40

.....ни как не могу до сих пор найти своих предков,пленили их кочевые люди и увели в Бухарский эмират или Хивинское ханство на невольнеческие рынки,а там переправили в Индию или Ближний восток ....до конца 19 века совершались набеги уводили людей как живой товар....

Город Бухара, расположенный на Великом шёлковом пути, играл важную роль в торговле между Европой и Азией, в том числе и рабами. Бухара, известная как «Восточный купол ислама», стала центром масштабной работорговли Саманидского государства, которая закупала «сакалиба» (рабов славянского происхождения) из Древней Руси и продавала их на Ближний Восток[1]. Бухара также была важным узлом торговли тюркскими рабами из Центральной Азии, которых переправляли на Ближний Восток и в Индию. Там они на протяжении веков составляли основу гулямов. На территории Хивинского ханства работорговля также была распространена с древних времён. В Бухаре, Самарканде, Каракуле, Карши и Чарджу велась активная торговля преимущественно персидскими, русскими и некоторыми калмыцкими рабами, которых привозили туркмены, казахи и киргизы. С XVII по XIX века Хива была известна как печально знаменитый рынок рабов, где торговали персидскими и русскими пленниками.