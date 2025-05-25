Отправлено: - 15:13

Зачастую я предпочту сам сходить в магазин и пощупать товар своими руками, нежели чем заказывать его, не осмотрев, на маркетплейсе

Цитата:Так кто же спорит?Я тоже сторонник этого.Но когда например мы недавно впервые в жизни заказали на Тему, для пробы и на днях получили посылку, ценник в раз три - пять дешевле!Я то всегда думал что там мошеннический сайт.Да, по размерам одежды и все такое можно нарваться, но побрякушки, тот же двухкомпонентный клей, те же новые побрякушки для кранов, силиконовые колпачки даже для резьбы, ленты для кровли старой, где можно дырку заклеить, вот этого прогресса тут нет почти.Да, Огонек на складской что то типа того открылся, но опять же цена и тд и возможность выбора..Но вот заказали еще.