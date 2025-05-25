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≡ Шопинг уходит в Сеть - как оценивает это явление молодежь Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51811
Шопинг уходит в Сеть - как оценивает это явление молодежь Костаная
Отправлено: 25.05.25 - 15:13
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Современный ритм жизни требует скорости. Онлайн-шопинг позволяет покупать в любое время суток, не отрываясь от работы или отдыха. Клик - и заказ уже в пути. Мы поговорили с костанайцами о том, что изменилось в их жизни в связи с этим явлением.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44842
Re: Шопинг уходит в Сеть - как оценивает это явление молодежь...
Отправлено: 25.05.25 - 15:13
#1
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Цитата:
Зачастую я предпочту сам сходить в магазин и пощупать товар своими руками, нежели чем заказывать его, не осмотрев, на маркетплейсе

Так кто же спорит?
Я тоже сторонник этого.
Но когда например мы недавно впервые в жизни заказали на Тему, для пробы и на днях получили посылку, ценник в раз три - пять дешевле!
Я то всегда думал что там мошеннический сайт.
Да, по размерам одежды и все такое можно нарваться, но побрякушки, тот же двухкомпонентный клей, те же новые побрякушки для кранов, силиконовые колпачки даже для резьбы, ленты для кровли старой, где можно дырку заклеить, вот этого прогресса тут нет почти.
Да, Огонек на складской что то типа того открылся, но опять же цена и тд и возможность выбора..
Но вот заказали еще.
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