Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...

Отправлено: - 15:06

А дети и внуки дедов оказывается живут в Тюмени, Сургуте, в Екатеринбурге, кто то из них вернулись в Казахстан в Алматы, Кзылорду, Караганду.

До фига размножились то..

Причем те, кто живет в России ярые путинисты и патриоты СВО..

Тут они почти шепотом говорили об СВО и оглядывались, что их подслушивают.

Ну мы тему эту обходили, так мельком, онни с ужасом узнали что некоторые как я, против СВО и аж вздрогнули, когда я сказал что я против войны..

Ну вот как бывает..