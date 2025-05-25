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≡ «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51811
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 15:00
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Моя бабушка по линии матери (нагашы аже) Кашима во время коллективизации и конфискации была на костанайщине, выйдя замуж. Я хотел бы поделиться с читателями ее воспоминаниями об ужасах того голодного времени, которые она со слезами вспоминала всю свою жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44842
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:00
#1
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Да, мы тоже недавно относительно встретились с кровными родичами, спустя 50 лет...
А нашли они меня где то лет 10 назад, но уже по интернету.
Нашего деда по отцу советская власть три раза раскулачивала и потом он перед исчезновением раздал своих сыновей в другие семьи.
Жесть конечно, как тогда вырезали 7 миллионов казахов.
Сколько бы сейчас народу было у нас..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44842
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:06
#2
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А дети и внуки дедов оказывается живут в Тюмени, Сургуте, в Екатеринбурге, кто то из них вернулись в Казахстан в Алматы, Кзылорду, Караганду.
До фига размножились то..
Причем те, кто живет в России ярые путинисты и патриоты СВО..
Тут они почти шепотом говорили об СВО и оглядывались, что их подслушивают.
Ну мы тему эту обходили, так мельком, онни с ужасом узнали что некоторые как я, против СВО и аж вздрогнули, когда я сказал что я против войны..
Ну вот как бывает..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7573
Re: «Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия...
Отправлено: 25.05.25 - 15:54
#3
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Мой дед- Құрманұлы Байтасқажы какис-то образом смог договориться с красными командирами и не подвергался особым гонениям, если не считать что несколько раз подвергался конфискаций уже нажитого после революция. Одним из первым купил сепаратор для молока и выкормил на обрате пять телят до осени,которых опять же отобрали. Помогал строить школу,контору,клуб не смотря на свой светскии статус муллы и дожил до возраста 90 лет
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11978
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 16:02
#4
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Цитата:
111:
Жесть конечно, как тогда вырезали 7 миллионов казахов.

-----Уважаемая редакция ! Автор комменты уже неоднократно выкладывает такую цифру , что не соответствует действительности .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44842
«Мы боимся, что тебя могут съесть»: Ашаршылык - трагедия народа сквозь призму рассказа очевидца
Отправлено: 25.05.25 - 16:23
#5
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Цитата:
Гога:
Автор комменты уже неоднократно выкладывает такую цифру ,

А тебе какую цифру надо?
Да даже 4-5 миллионов, значит это не преступление?
Семь миллионов мне всегда с детства старики говорили про них.
Узун кулак называется, как вот эта статься.
Или эта статья ложь?
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