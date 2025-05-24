Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51811
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 17:17
Строительные компании опять подняли вопрос о невозможности передать многоэтажные дома для управления и эксплуатации тем, для кого они построены. Причина - в механизмах жилищной реформы, в которых шероховатости с годами не сглаживаются, а наоборот, выпирают булыжниками. Спотыкается о них, в первую очередь, бизнес, а потом мы все.
Читать новость
Читать новость
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 17:17
Работа председателя ОСИ очень сложная. Люди не хотят взваливать на себя эту ответственность, потому что ты будешь везде крайним. Народ наш даже мешают тебе что-то делать, а если действовать как положено с согласованиями,с этими собраниями, то необходимо зп чтобы была 500 тыс тнг. Много времени, много нервов тратится. Человек отработал после работы, он хочет отдохнуть и спокойно жить, вместо того чтобы нервничать, ругаться с соседями, выбивать долги с должников.
Специалист отдела на фото - разговаривал с ним, потом с жилищной инспекцией, честно они вообще не заинтересованы. Не помогают толком.
Насчёт долгов - люди не платят. Процедуры очень долгие по взысканию. Не каждый нотариус возьмётся за это дело, надо бегать. Даже недавно писали про Береке, где из-за долгов отключили газ в котельной. Тоже самое в ОСИ.
Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте
[Исправлено: arman_kst, 24.05.2025 - 18:20]
Специалист отдела на фото - разговаривал с ним, потом с жилищной инспекцией, честно они вообще не заинтересованы. Не помогают толком.
Насчёт долгов - люди не платят. Процедуры очень долгие по взысканию. Не каждый нотариус возьмётся за это дело, надо бегать. Даже недавно писали про Береке, где из-за долгов отключили газ в котельной. Тоже самое в ОСИ.
Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте
[Исправлено: arman_kst, 24.05.2025 - 18:20]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7914
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 24.05.25 - 17:28
Мертворожденный ребёнок это ОСИ! У нас практически все платят, при этом зарплата председателя 30000 тенге, дворника нанять не можем, дом 45 квартир. Платить больше минимума никто не будет, будут тогда должники! Замкнутый круг! Раньше жил в доме 24 квартиры при ПКСК, дом обслуживался, конечно не по высшему разряду, но больших проблем не было и дворник каждое утро подметал и урны были чистые!
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 24.05.25 - 17:39
saba, УК тоже не очень, они ничего не делают. Думаю надо в тот же ПКСК по 25-30 домов маленьких в одну организацию, руководителю ставить чистыми зп в 1 млн на руки. Пусть работает за достойную оплату. А так маленькие дома - экономически невыгодные.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44842
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 18:38
Цитата:
У нас в ОСИ такие битвы за председателя, мама не горюй.
Бабло делают на всем буквально, это рекламы, это кондеры, это кабельные сети, это ещё какие то платы, сборы с населения, ну бизнес обязали платить в два раза больше и делать каждый месяц пожертвования, кто не согласен, не запускают их авто во двор, таких как Додо Пицца..
Ну наверно это там, где центр и все подвалы заняли коммерсанты.
Чуть что председатель на любого в суд подает с его шоблой, арестовывают счета и тд..
Зп у него 300 тысяч и это официально.
Неофициально называется цифра в 700 тысяч.
Так что я бы не стал жалеть "бедных" председателей ОСИ
arman_kst:
Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте
Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте
У нас в ОСИ такие битвы за председателя, мама не горюй.
Бабло делают на всем буквально, это рекламы, это кондеры, это кабельные сети, это ещё какие то платы, сборы с населения, ну бизнес обязали платить в два раза больше и делать каждый месяц пожертвования, кто не согласен, не запускают их авто во двор, таких как Додо Пицца..
Ну наверно это там, где центр и все подвалы заняли коммерсанты.
Чуть что председатель на любого в суд подает с его шоблой, арестовывают счета и тд..
Зп у него 300 тысяч и это официально.
Неофициально называется цифра в 700 тысяч.
Так что я бы не стал жалеть "бедных" председателей ОСИ
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44842
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 18:42
Цитата:
У нас 200 квартир и зп председателя 300 тысяч.
Если 200 поделить на грубо говоря 50 и помножить на 30000, то у вас зп председателя доджна быть не менее 120ти тысяч, если равняться на нас.
У нас квадрат 80 тенге стоит и плюс накопительный 20, у коммерсов 160.
saba:
при этом зарплата председателя 30000 тенге, дворника нанять не можем, дом 45 квартир.
при этом зарплата председателя 30000 тенге, дворника нанять не можем, дом 45 квартир.
У нас 200 квартир и зп председателя 300 тысяч.
Если 200 поделить на грубо говоря 50 и помножить на 30000, то у вас зп председателя доджна быть не менее 120ти тысяч, если равняться на нас.
У нас квадрат 80 тенге стоит и плюс накопительный 20, у коммерсов 160.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 881
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 24.05.25 - 20:09
Народ как правило живущий в человейниках будет как правило саботировать все нормы общежития, нормы законов, поскольку он, уже привык жить за счет другого, при этом еще требует к себе внимания! Многие жильцы, не говоря о нанимателях, даже лестничную площадку не хотят сами мыть, а ведь ходят с 1-го этажа до последнего или ездят на лифте, который вообще весь в грязи, и при этом деньги для помывки не хотят платить! Тут надо гос-ву вместо лояльности к должникам и дармоедам, живущих за чужой счет, пора уже власть применить и карательные меры прописать в Административном Кодексе РК! Упростить судебные процедуры, и выносить судебный приказ, нотариусам дать возможность выносить постановления на должников, если они задолжали за 1 месяц, без права обжалования их постановлений, если есть долг за 1 месяц, подтвержденный подписями членов Совета дома! И не надо никого жалеть, иначе будет только саботаж и нытье! Наверное в стране придется вводить карательную практику: типа выселения из квартир. Предлагаю,все введенные в эксплуатацию многоквартирные дома сразу же передавать в жилищную инспекцию акиматов районов, городов, с документацией, которые в свою очередь будут назначать временную управляющую компанию сроком на 12 месяцев, которая зарегистрирует техпаспорт в юстиции и определит придомовой земельный участок для обслуживания дома! После этого передаст некоммерческой организации, созданную собственниками МЖД, всю документацию на дом! В ОСИ должно находиться не менее 500 квартир и жилых помещений, руководить домом будет Совет дома, в котором будет руководитель Совета дома, который на основании решения Совета дома и будет заключать договора с услугодателями! Кроме того, руководитель Совета дома обязан открыть в банке 2-го уровня банковские счета (текущий, накопительный) на многоквартирный жилой дом, а не на себя, поскольку он избирается всего на 3 года! При этом в законе указать, что высший орган некоммерческой организации решает все вопросы своей компетенции, в том числе и распоряжаться общим имуществом объекта кондоминиума! ОБъект кондоминиума-это многоквартирный жилой дом и общедолевая собственность, то есть на общедомовое имущество, обязано быть разделено только на доли, и не в метрах! Доля, за которую должен платить собственник квартиры и н/помещения, устанавливается согласно параметрам, указанным в законе о жилищных отношениях, о чем указывает ст.50 этого закона! Пора уже забыть в наше время платить за квадратные метры, нужно платить за долю ( так требует закон о жилищных отношений) в общем имуществе, особенно в период инфляций, повышений стоимости товаров в зависимости от МРП, например МРП 3932 т х 0.5 доли=1966 т за 1 месяц! Если 1.5 доли х 3932 т =5898 т! Все собственники квартир, нежилых помещений обязаны заключить договор обслуживания общего имущества с Советом дома или руководителем МЖД, которому такое право делегирует Общее собрание!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2369
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 25.05.25 - 11:55
Надо прекратить эти игры с ОСИ и ПТ.
Надо просто отдавать дома управляющей компании в собственность, а они уже пусть сдают квартиры в аренду.
Надо просто отдавать дома управляющей компании в собственность, а они уже пусть сдают квартиры в аренду.
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 25.05.25 - 13:00
Цитата:
Не так тоже не пойдёт, пусть выкупают или сами строят. В принципе ничего нового. А вот с ОСИ и прочими, согласен, пора прекратить играть. Собрание собственников жилья должно само решать, кто и как будет работать с благоустройством, ремонтами и прочим содержанием их жилья, лифтов, подвалов и крышь в соответствующем надлежании и какие работы необходимы. Естественно с оплатой от каждого собственника.
ПС - например зачем каждому ПКСК или ОСИ содержать своих дворников, сантехников, электриков и прочее??? Нужен всего один Хаусмастер, который при необходимости будет организовывать проведение необходимых работ по ремонту и модернизации объекта, через фирмы и частые предприятия. с учётом имеющихся вакансий на свободном рынке.
[Исправлено: Эл-починно, 25.05.2025 - 14:11]
Skeptic:
Надо просто отдавать дома управляющей компании в собственность, а они уже пусть сдают квартиры в аренду.
Надо просто отдавать дома управляющей компании в собственность, а они уже пусть сдают квартиры в аренду.
Не так тоже не пойдёт, пусть выкупают или сами строят. В принципе ничего нового. А вот с ОСИ и прочими, согласен, пора прекратить играть. Собрание собственников жилья должно само решать, кто и как будет работать с благоустройством, ремонтами и прочим содержанием их жилья, лифтов, подвалов и крышь в соответствующем надлежании и какие работы необходимы. Естественно с оплатой от каждого собственника.
ПС - например зачем каждому ПКСК или ОСИ содержать своих дворников, сантехников, электриков и прочее??? Нужен всего один Хаусмастер, который при необходимости будет организовывать проведение необходимых работ по ремонту и модернизации объекта, через фирмы и частые предприятия. с учётом имеющихся вакансий на свободном рынке.
[Исправлено: Эл-починно, 25.05.2025 - 14:11]
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 25.05.25 - 13:17
Цитата:
Причём, по мелочи - заменить лампочку, постричь газон, убрать мусор по мелочи и прочее именно он и справится прекрасно. И не нужно содержать никаких председателей, никому не нужных, с их такой же малонужной армией паразитов.
Эл-починно:
Нужен всего один Хаусмастер
Нужен всего один Хаусмастер
Причём, по мелочи - заменить лампочку, постричь газон, убрать мусор по мелочи и прочее именно он и справится прекрасно. И не нужно содержать никаких председателей, никому не нужных, с их такой же малонужной армией паразитов.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10327
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 25.05.25 - 14:46
Цитата:
Полностью согласен,в ЗТБ никогда не было и сейчас нет ни одного ПКСК или ОСИ,на ремонт подъезда скидывались с соседями,пол моет женщина приходит один раз в неделю,что то по мелочи можно сделать самим
Эл-починно:
Причём, по мелочи - заменить лампочку, постричь газон, убрать мусор по мелочи и прочее именно он и справится прекрасно. И не нужно содержать никаких председателей, никому не нужных, с их такой же малонужной армией паразитов.
Причём, по мелочи - заменить лампочку, постричь газон, убрать мусор по мелочи и прочее именно он и справится прекрасно. И не нужно содержать никаких председателей, никому не нужных, с их такой же малонужной армией паразитов.
Полностью согласен,в ЗТБ никогда не было и сейчас нет ни одного ПКСК или ОСИ,на ремонт подъезда скидывались с соседями,пол моет женщина приходит один раз в неделю,что то по мелочи можно сделать самим
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать