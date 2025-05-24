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≡ Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51808
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 17:17
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Строительные компании опять подняли вопрос о невозможности передать многоэтажные дома для управления и эксплуатации тем, для кого они построены. Причина - в механизмах жилищной реформы, в которых шероховатости с годами не сглаживаются, а наоборот, выпирают булыжниками. Спотыкается о них, в первую очередь, бизнес, а потом мы все.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
984
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 17:17
#1
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Работа председателя ОСИ очень сложная. Люди не хотят взваливать на себя эту ответственность, потому что ты будешь везде крайним. Народ наш даже мешают тебе что-то делать, а если действовать как положено с согласованиями,с этими собраниями, то необходимо зп чтобы была 500 тыс тнг. Много времени, много нервов тратится. Человек отработал после работы, он хочет отдохнуть и спокойно жить, вместо того чтобы нервничать, ругаться с соседями, выбивать долги с должников.
Специалист отдела на фото - разговаривал с ним, потом с жилищной инспекцией, честно они вообще не заинтересованы. Не помогают толком.
Насчёт долгов - люди не платят. Процедуры очень долгие по взысканию. Не каждый нотариус возьмётся за это дело, надо бегать. Даже недавно писали про Береке, где из-за долгов отключили газ в котельной. Тоже самое в ОСИ.

Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте

[Исправлено: arman_kst, 24.05.2025 - 18:20]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7914
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 24.05.25 - 17:28
#2
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Мертворожденный ребёнок это ОСИ! У нас практически все платят, при этом зарплата председателя 30000 тенге, дворника нанять не можем, дом 45 квартир. Платить больше минимума никто не будет, будут тогда должники! Замкнутый круг! Раньше жил в доме 24 квартиры при ПКСК, дом обслуживался, конечно не по высшему разряду, но больших проблем не было и дворник каждое утро подметал и урны были чистые!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
984
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 24.05.25 - 17:39
#3
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saba, УК тоже не очень, они ничего не делают. Думаю надо в тот же ПКСК по 25-30 домов маленьких в одну организацию, руководителю ставить чистыми зп в 1 млн на руки. Пусть работает за достойную оплату. А так маленькие дома - экономически невыгодные.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44836
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 18:38
#4
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Цитата:
arman_kst:
Если вы стали председателем ОСИ, то вы будете там числится вечно и будете нести ответственность за все, пока другой не согласится стать им. А желающих нет вас сменить. Вот и думайте

У нас в ОСИ такие битвы за председателя, мама не горюй.
Бабло делают на всем буквально, это рекламы, это кондеры, это кабельные сети, это ещё какие то платы, сборы с населения, ну бизнес обязали платить в два раза больше и делать каждый месяц пожертвования, кто не согласен, не запускают их авто во двор, таких как Додо Пицца..
Ну наверно это там, где центр и все подвалы заняли коммерсанты.
Чуть что председатель на любого в суд подает с его шоблой, арестовывают счета и тд..
Зп у него 300 тысяч и это официально.
Неофициально называется цифра в 700 тысяч.
Так что я бы не стал жалеть "бедных" председателей ОСИ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44836
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 24.05.25 - 18:42
#5
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Цитата:
saba:
при этом зарплата председателя 30000 тенге, дворника нанять не можем, дом 45 квартир.

У нас 200 квартир и зп председателя 300 тысяч.
Если 200 поделить на грубо говоря 50 и помножить на 30000, то у вас зп председателя доджна быть не менее 120ти тысяч, если равняться на нас.
У нас квадрат 80 тенге стоит и плюс накопительный 20, у коммерсов 160.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
881
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 24.05.25 - 20:09
#6
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Народ как правило живущий в человейниках будет как правило саботировать все нормы общежития, нормы законов, поскольку он, уже привык жить за счет другого, при этом еще требует к себе внимания! Многие жильцы, не говоря о нанимателях, даже лестничную площадку не хотят сами мыть, а ведь ходят с 1-го этажа до последнего или ездят на лифте, который вообще весь в грязи, и при этом деньги для помывки не хотят платить! Тут надо гос-ву вместо лояльности к должникам и дармоедам, живущих за чужой счет, пора уже власть применить и карательные меры прописать в Административном Кодексе РК! Упростить судебные процедуры, и выносить судебный приказ, нотариусам дать возможность выносить постановления на должников, если они задолжали за 1 месяц, без права обжалования их постановлений, если есть долг за 1 месяц, подтвержденный подписями членов Совета дома! И не надо никого жалеть, иначе будет только саботаж и нытье! Наверное в стране придется вводить карательную практику: типа выселения из квартир. Предлагаю,все введенные в эксплуатацию многоквартирные дома сразу же передавать в жилищную инспекцию акиматов районов, городов, с документацией, которые в свою очередь будут назначать временную управляющую компанию сроком на 12 месяцев, которая зарегистрирует техпаспорт в юстиции и определит придомовой земельный участок для обслуживания дома! После этого передаст некоммерческой организации, созданную собственниками МЖД, всю документацию на дом! В ОСИ должно находиться не менее 500 квартир и жилых помещений, руководить домом будет Совет дома, в котором будет руководитель Совета дома, который на основании решения Совета дома и будет заключать договора с услугодателями! Кроме того, руководитель Совета дома обязан открыть в банке 2-го уровня банковские счета (текущий, накопительный) на многоквартирный жилой дом, а не на себя, поскольку он избирается всего на 3 года! При этом в законе указать, что высший орган некоммерческой организации решает все вопросы своей компетенции, в том числе и распоряжаться общим имуществом объекта кондоминиума! ОБъект кондоминиума-это многоквартирный жилой дом и общедолевая собственность, то есть на общедомовое имущество, обязано быть разделено только на доли, и не в метрах! Доля, за которую должен платить собственник квартиры и н/помещения, устанавливается согласно параметрам, указанным в законе о жилищных отношениях, о чем указывает ст.50 этого закона! Пора уже забыть в наше время платить за квадратные метры, нужно платить за долю ( так требует закон о жилищных отношений) в общем имуществе, особенно в период инфляций, повышений стоимости товаров в зависимости от МРП, например МРП 3932 т х 0.5 доли=1966 т за 1 месяц! Если 1.5 доли х 3932 т =5898 т! Все собственники квартир, нежилых помещений обязаны заключить договор обслуживания общего имущества с Советом дома или руководителем МЖД, которому такое право делегирует Общее собрание!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2369
Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...
Отправлено: 25.05.25 - 11:55
#7
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Надо прекратить эти игры с ОСИ и ПТ.
Надо просто отдавать дома управляющей компании в собственность, а они уже пусть сдают квартиры в аренду.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4303
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 25.05.25 - 13:00
#8
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Цитата:
Skeptic:
Надо просто отдавать дома управляющей компании в собственность, а они уже пусть сдают квартиры в аренду.

Не так тоже не пойдёт, пусть выкупают или сами строят. В принципе ничего нового. А вот с ОСИ и прочими, согласен, пора прекратить играть. Собрание собственников жилья должно само решать, кто и как будет работать с благоустройством, ремонтами и прочим содержанием их жилья, лифтов, подвалов и крышь в соответствующем надлежании и какие работы необходимы. Естественно с оплатой от каждого собственника.
ПС - например зачем каждому ПКСК или ОСИ содержать своих дворников, сантехников, электриков и прочее??? Нужен всего один Хаусмастер, который при необходимости будет организовывать проведение необходимых работ по ремонту и модернизации объекта, через фирмы и частые предприятия. с учётом имеющихся вакансий на свободном рынке.

[Исправлено: Эл-починно, 25.05.2025 - 14:11]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4303
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 25.05.25 - 13:17
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Нужен всего один Хаусмастер

Причём, по мелочи - заменить лампочку, постричь газон, убрать мусор по мелочи и прочее именно он и справится прекрасно. И не нужно содержать никаких председателей, никому не нужных, с их такой же малонужной армией паразитов. :lol:
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10327
Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по мнению предпринимателей, надо внести в закон «О жилищных отношениях»
Отправлено: 25.05.25 - 14:46
#10
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Цитата:
Эл-починно:
Причём, по мелочи - заменить лампочку, постричь газон, убрать мусор по мелочи и прочее именно он и справится прекрасно. И не нужно содержать никаких председателей, никому не нужных, с их такой же малонужной армией паразитов.

Полностью согласен,в ЗТБ никогда не было и сейчас нет ни одного ПКСК или ОСИ,на ремонт подъезда скидывались с соседями,пол моет женщина приходит один раз в неделю,что то по мелочи можно сделать самим
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