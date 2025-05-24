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Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 51808
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Отправлено: 24.05.25 - 18:48
- И каждая яма откликается у меня какими-то нехорошими словами в адрес руководства города. Бессовестные, почему не делаете дороги? Но, к сожалению, пока нам средств не хватает, - сказал аким Рудного на встрече с населением.
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(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
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- 44836
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 24.05.25 - 18:48
Кандидат на панно в церковь в качестве Святой-2?
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 24.05.25 - 19:17
Рудный город чудный прям рвёт все новостные ленты в НГ.)
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 24.05.25 - 21:02
--***Между Рудным и Костанаем 36 км, стоимость их среднего ремонта 18 млрд тенге.***
---Это 500 000 000 тенге или 35 225 000 $ или 978 473 $ за километр ??? Что - то тут явно не так !?!?
---Это 500 000 000 тенге или 35 225 000 $ или 978 473 $ за километр ??? Что - то тут явно не так !?!?
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 24.05.25 - 21:15
--***- Межремонтный интервал сегодня 5 лет,***
---Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?
---Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Отправлено: 24.05.25 - 21:25
Цитата:
Ну это вы загнули конечно. Они просто постоянно ремонтируются и расширяются. А так да, по дороге, что на работу езжу, пока за последние 15 лет ремонтов не видел.
Гога:
Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?
Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?
Ну это вы загнули конечно. Они просто постоянно ремонтируются и расширяются. А так да, по дороге, что на работу езжу, пока за последние 15 лет ремонтов не видел.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44836
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Отправлено: 24.05.25 - 22:20
Цитата:
Там был Гитлер, который поднял и сделал Германию Великой.
В этом ему благодарна вся Ойропа кстати..
Гога:
Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?
Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?
Там был Гитлер, который поднял и сделал Германию Великой.
В этом ему благодарна вся Ойропа кстати..
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 25.05.25 - 00:21
Цитата:
.....скажу по Северной Вестфалии начнём с А 45 Дортмунд Вецлар полностью все мосты разобрали строят новые Люденшайд для грузовых закрыли чтобы во Франкфурт попасть едь через Кёльн или Кассель А46 Вупперталь Дюссель это стройка века А42 А43 и далее, дурдом весь Рургебит куда не поедешь везде штау....
Эл-починно:
Ну это вы загнули конечно. Они просто постоянно ремонтируются и расширяются. А так да, по дороге, что на работу езжу, пока за последние 15 лет ремонтов не видел.
Ну это вы загнули конечно. Они просто постоянно ремонтируются и расширяются. А так да, по дороге, что на работу езжу, пока за последние 15 лет ремонтов не видел.
.....скажу по Северной Вестфалии начнём с А 45 Дортмунд Вецлар полностью все мосты разобрали строят новые Люденшайд для грузовых закрыли чтобы во Франкфурт попасть едь через Кёльн или Кассель А46 Вупперталь Дюссель это стройка века А42 А43 и далее, дурдом весь Рургебит куда не поедешь везде штау....
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 25.05.25 - 00:24
Цитата:
......Гога у немцев уже стрёмные автобаны уже лучше у поляков,у голлашек намного лучше,австрийцев,хорватов...
Гога:
**- Межремонтный интервал сегодня 5 лет,*** ---Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?
**- Межремонтный интервал сегодня 5 лет,*** ---Почему в Германии дороги и автобаны , сделанные ещё в 30-х годах прошлого века до сих пор работают ?
......Гога у немцев уже стрёмные автобаны уже лучше у поляков,у голлашек намного лучше,австрийцев,хорватов...
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 25.05.25 - 00:34
- Межремонтный интервал сегодня 5 лет, то есть каждый год мы должны положить 50 км нового асфальта, чтобы дороги были хорошими, - сказал Ионенко. - На ремонт 1 км дороги в среднем нужно 70 млн тенге. Умножаем эту цифру на 50 и получаем 3,5 млрд тенге затрат ежегодно. При этом на ремонт дорог по данным акима в 2023 году было выделено 609 млн тенге. В 2024 году потратили 2,5 млрд тенге, но и этого недостаточно. - Недофинансирование этой программы приводит в конечном итоге к плохим дорогам, - резюмировал аким. - А потом все возмущаются и жалуются.
Новая энергия.
В ЕС все больше нефти из Казахстана. Казахстан стал третьим поставщиком нефти для ЕС и Германии.Казахстан занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в ЕС по итогам 2024 года, следует из данных Евростата. Его доля составила 11,5%. На полшага впереди - Норвегия (12,1%), а лидером стали США (15,4%). В структуре германского импорта доля Казахстана оказалась даже выше, чем в среднем по ЕС, - 13,5%, на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). В 2025 году она может стать еще заметнее. Ранее крупнейшим поставщиком нефти в ЕС с большим отрывом была Россия, но после начала войны в Украине и введения санкций ее доля сократилась практически до нуля. Это и открыло дорогу новым поставщикам, в том числе Казахстану.В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что компания "КазМунайГаз" договаривается о поставках в 2025 году до 2,2 млн тонн нефти с Карачаганакского месторождения на нефтеперерабатывающий завод PCK в германском Шведте по трубопроводу "Дружба". Предприятие перешло на казахстанскую нефть с российской (они похожи по характеристикам) после прекращения поставок из России2,2 млн тонн - существенное увеличение по сравнению с 2024 годом, в котором поставки составили немногим менее 1,5 млн тонн. В 2023 году, когда PCK начал получать казахстанскую нефть, они не дотянули до 1 млн. По словам Аккенженова, германские партнеры потенциально заинтересованы в расширении поставок до 2,5 млн тонн в год. Впрочем, окончательных договоренностей пока нет..
Новая энергия.
В ЕС все больше нефти из Казахстана. Казахстан стал третьим поставщиком нефти для ЕС и Германии.Казахстан занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в ЕС по итогам 2024 года, следует из данных Евростата. Его доля составила 11,5%. На полшага впереди - Норвегия (12,1%), а лидером стали США (15,4%). В структуре германского импорта доля Казахстана оказалась даже выше, чем в среднем по ЕС, - 13,5%, на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). В 2025 году она может стать еще заметнее. Ранее крупнейшим поставщиком нефти в ЕС с большим отрывом была Россия, но после начала войны в Украине и введения санкций ее доля сократилась практически до нуля. Это и открыло дорогу новым поставщикам, в том числе Казахстану.В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что компания "КазМунайГаз" договаривается о поставках в 2025 году до 2,2 млн тонн нефти с Карачаганакского месторождения на нефтеперерабатывающий завод PCK в германском Шведте по трубопроводу "Дружба". Предприятие перешло на казахстанскую нефть с российской (они похожи по характеристикам) после прекращения поставок из России2,2 млн тонн - существенное увеличение по сравнению с 2024 годом, в котором поставки составили немногим менее 1,5 млн тонн. В 2023 году, когда PCK начал получать казахстанскую нефть, они не дотянули до 1 млн. По словам Аккенженова, германские партнеры потенциально заинтересованы в расширении поставок до 2,5 млн тонн в год. Впрочем, окончательных договоренностей пока нет..
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Отправлено: 25.05.25 - 10:16
Цитата:
Мне тоже немецкие автобаны не нравятся. Постоянные ремонты, паркинги в мусоре , туалеты загажены.
У поляков чисто. Автобаны можно сказать идиальные. Паркинги супер, душ везде есть. Покушать супчик, мясо, салаты и цены приемлемые чем в германии.
[Исправлено: Vit, 25.05.2025 - 10:17]
родом из Шанхая2022:
Гога у немцев уже стрёмные автобаны уже лучше у поляков
Гога у немцев уже стрёмные автобаны уже лучше у поляков
Мне тоже немецкие автобаны не нравятся. Постоянные ремонты, паркинги в мусоре , туалеты загажены.
У поляков чисто. Автобаны можно сказать идиальные. Паркинги супер, душ везде есть. Покушать супчик, мясо, салаты и цены приемлемые чем в германии.
[Исправлено: Vit, 25.05.2025 - 10:17]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 173
Re: Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в...
Отправлено: 25.05.25 - 12:19
Цитата:
Номер объявления о проведении государственных закупок 12592137-1
Номер договора в реестре договоров090140000306/240884/04
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай км 515-547 Костанайской области
Общая сумма договора по итогам закупки 5 915 730 661 тенге
Гога:
Между Рудным и Костанаем 36 км, стоимость их среднего ремонта 18 млрд тенге.*** ---Это 500 000 000 тенге или 35 225 000 $ или 978 473 $ за километр ??? Что - то тут явно не так !?!?
Между Рудным и Костанаем 36 км, стоимость их среднего ремонта 18 млрд тенге.*** ---Это 500 000 000 тенге или 35 225 000 $ или 978 473 $ за километр ??? Что - то тут явно не так !?!?
Номер объявления о проведении государственных закупок 12592137-1
Номер договора в реестре договоров090140000306/240884/04
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай км 515-547 Костанайской области
Общая сумма договора по итогам закупки 5 915 730 661 тенге
Виктор Ионенко о том, что мешает ремонтировать дороги в Рудном. И почему платная трасса до Костаная это хорошо
Отправлено: 25.05.25 - 12:36
Цитата:
Цитата:
Правильно, все эти поляки , голландцы, хорваты, австрийцы и прочие - на халяву через Германию гоняют, а дороги строят и ремонтируют за счёт налогоплательщиков и тех же большегрузов, которые тоже оплачивают проезд. А весь легковой транспорт со своими караванами для отпуска - бесплатно. Хотя в тех же Хорватиях, Италиях, Франциях, Австриях и Швейцариях дороги для всех платные. Голландия не в счёт - тупиковая страна.
ПС - меня устраивают, те 2-3 раза в год, что я на "север" - 520 км ездил, как правило без проблем за 5-6-ть часов преодолевал, последний раз без остановок даже за 4 с половиной часа уложился.
А мосты ещё лет 15-20-ть назад должны были ремонтироваться, но ХДС этого не хотели видеть, вот и имеем, то что имеем. А кто их выбирал?
[Исправлено: Эл-починно, 25.05.2025 - 14:32]
родом из Шанхая2022:
Гога у немцев уже стрёмные автобаны уже лучше у поляков,у голлашек намного лучше,австрийцев,хорватов...
Гога у немцев уже стрёмные автобаны уже лучше у поляков,у голлашек намного лучше,австрийцев,хорватов...
Цитата:
Vit:
Мне тоже немецкие автобаны не нравятся.
Мне тоже немецкие автобаны не нравятся.
Правильно, все эти поляки , голландцы, хорваты, австрийцы и прочие - на халяву через Германию гоняют, а дороги строят и ремонтируют за счёт налогоплательщиков и тех же большегрузов, которые тоже оплачивают проезд. А весь легковой транспорт со своими караванами для отпуска - бесплатно. Хотя в тех же Хорватиях, Италиях, Франциях, Австриях и Швейцариях дороги для всех платные. Голландия не в счёт - тупиковая страна.
ПС - меня устраивают, те 2-3 раза в год, что я на "север" - 520 км ездил, как правило без проблем за 5-6-ть часов преодолевал, последний раз без остановок даже за 4 с половиной часа уложился.
А мосты ещё лет 15-20-ть назад должны были ремонтироваться, но ХДС этого не хотели видеть, вот и имеем, то что имеем. А кто их выбирал?
[Исправлено: Эл-починно, 25.05.2025 - 14:32]
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