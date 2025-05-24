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≡ «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51808
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 17:45
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Суть акции «Народный гаишник» - вы сообщаете об опасном участке и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции. Сегодня - о светофорных неудобствах на перекрестке улиц Чехова - Тауелсиздик, рядом с пединститутом и двумя школами.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
984
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 17:45
#1
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Могу вам сообщить такое место - остановка НИШ. Потом люди переходят по пр. Назарбаева (нет пешеходного перехода). Там тропинки увидите по полю. Полиция, акимат решить не может)

[Исправлено: arman_kst, 24.05.2025 - 18:46]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1331
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 18:54
#2
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Цитата:
никогда не тороплюсь, поворачиваюсь корпусом, чтобы убедиться, что меня пропускают.


Так себе повод себя хвалить - именно так и нужно делать! А еще снять наушники и убрать телефон!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1331
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 18:55
#3
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А вообще - чтобы понять проблемы пешеходов, власти должны сами ими стать. Пока у них служебные машины с водителями, пока для их кортежей перекрывают улицы - ни одна проблема не решится. Провезли бы премьера по трассе Костанай-Рудный, показали бы эту прелесть. Сделали бы ее платной после такого?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16585
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 24.05.25 - 19:15
#4
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А почему гаишник? у нас нет гаи.
Тогда уж, народный маишник) или народный жопоишник)
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
439
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 25.05.25 - 11:10
#5
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Предложенная схема требует денег и сложного оборудования. Проще ввести режим "пешеход" с диагональным переходом дороги. Т.е. когда машины едут, пешеходам всегда красный во все стороны. Но когда пешеходу зеленый, все машины стоят и переходить можно по диагонали. Потребуется соответствующая разметка на перекрестке.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2369
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге
Отправлено: 25.05.25 - 12:03
#6
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