Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход на дороге

Отправлено: - 18:55

А вообще - чтобы понять проблемы пешеходов, власти должны сами ими стать. Пока у них служебные машины с водителями, пока для их кортежей перекрывают улицы - ни одна проблема не решится. Провезли бы премьера по трассе Костанай-Рудный, показали бы эту прелесть. Сделали бы ее платной после такого?