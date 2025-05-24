Re: Дитя-то плачет, да мать не разумеет - Какие изменения, по...

Отправлено: - 20:09

Народ как правило живущий в человейниках будет как правило саботировать все нормы общежития, нормы законов, поскольку он, уже привык жить за счет другого, при этом еще требует к себе внимания! Многие жильцы, не говоря о нанимателях, даже лестничную площадку не хотят сами мыть, а ведь ходят с 1-го этажа до последнего или ездят на лифте, который вообще весь в грязи, и при этом деньги для помывки не хотят платить! Тут надо гос-ву вместо лояльности к должникам и дармоедам, живущих за чужой счет, пора уже власть применить и карательные меры прописать в Административном Кодексе РК! Упростить судебные процедуры, и выносить судебный приказ, нотариусам дать возможность выносить постановления на должников, если они задолжали за 1 месяц, без права обжалования их постановлений, если есть долг за 1 месяц, подтвержденный подписями членов Совета дома! И не надо никого жалеть, иначе будет только саботаж и нытье! Наверное в стране придется вводить карательную практику: типа выселения из квартир. Предлагаю,все введенные в эксплуатацию многоквартирные дома сразу же передавать в жилищную инспекцию акиматов районов, городов, с документацией, которые в свою очередь будут назначать временную управляющую компанию сроком на 12 месяцев, которая зарегистрирует техпаспорт в юстиции и определит придомовой земельный участок для обслуживания дома! После этого передаст некоммерческой организации, созданную собственниками МЖД, всю документацию на дом! В ОСИ должно находиться не менее 500 квартир и жилых помещений, руководить домом будет Совет дома, в котором будет руководитель Совета дома, который на основании решения Совета дома и будет заключать договора с услугодателями! Кроме того, руководитель Совета дома обязан открыть в банке 2-го уровня банковские счета (текущий, накопительный) на многоквартирный жилой дом, а не на себя, поскольку он избирается всего на 3 года! При этом в законе указать, что высший орган некоммерческой организации решает все вопросы своей компетенции, в том числе и распоряжаться общим имуществом объекта кондоминиума! ОБъект кондоминиума-это многоквартирный жилой дом и общедолевая собственность, то есть на общедомовое имущество, обязано быть разделено только на доли, и не в метрах! Доля, за которую должен платить собственник квартиры и н/помещения, устанавливается согласно параметрам, указанным в законе о жилищных отношениях, о чем указывает ст.50 этого закона! Пора уже забыть в наше время платить за квадратные метры, нужно платить за долю ( так требует закон о жилищных отношений) в общем имуществе, особенно в период инфляций, повышений стоимости товаров в зависимости от МРП, например МРП 3932 т х 0.5 доли=1966 т за 1 месяц! Если 1.5 доли х 3932 т =5898 т! Все собственники квартир, нежилых помещений обязаны заключить договор обслуживания общего имущества с Советом дома или руководителем МЖД, которому такое право делегирует Общее собрание!