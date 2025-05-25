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В этом году даже горожане изумляются количеству улиток, выползающих на асфальт после дождей. Некоторые даже думают, что они выпадают с дождем. На самом деле это не так. Впрочем, ничего нового не происходит. Вспоминаем старый материал «НГ» на эту тему, ведь в жизни моллюсков ничего изменилось.