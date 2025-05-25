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≡ Глаза на стебельках и тысячи зубов - Моллюски часто досаждают дачникам, но есть вполне экологичные способы борьбы с ними
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51808
Глаза на стебельках и тысячи зубов - Моллюски часто досаждают дачникам, но есть вполне экологичные способы борьбы с ними
Отправлено: 25.05.25 - 11:42
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В этом году даже горожане изумляются количеству улиток, выползающих на асфальт после дождей. Некоторые даже думают, что они выпадают с дождем. На самом деле это не так. Впрочем, ничего нового не происходит. Вспоминаем старый материал «НГ» на эту тему, ведь в жизни моллюсков ничего изменилось.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16585
Глаза на стебельках и тысячи зубов - Моллюски часто досаждают дачникам, но есть вполне экологичные способы борьбы с ними
Отправлено: 25.05.25 - 11:42
#1
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Я вчера в Беларусси после дождя вот таких на фоткал. Много повылазили, боишся на ступить когда по травке идёшь.

Они крупные на всю ладошку помещаются Много роликов в инете гуляет как местные тут их кушают. Готовят на сковородке с луком с специями.





[Исправлено: Vit, 25.05.2025 - 11:43]

[Исправлено: Vit, 25.05.2025 - 11:44]
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